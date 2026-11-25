Cao Bằng trước yêu cầu mới

Đường giao thông cần nối với vùng sản xuất, cửa khẩu và thị trường; du khách cần những tuyến đường thuận lợi hơn để đến các điểm du lịch; du lịch cần thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ tạo việc làm; bảo vệ rừng cần gắn với sinh kế… Những yêu cầu ấy đặt ra vấn đề: các lợi thế của Cao Bằng sẽ hỗ trợ nhau như thế nào, nguồn lực cần tập trung vào đâu để tạo chuyển biến trong đời sống kinh tế, xã hội? Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75 - 80 triệu đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, tỉnh cần tạo thêm năng lực sản xuất, dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực qua từng năm.

Sức ép tăng trưởng thể hiện trong điều hành năm 2026. Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 4/11, GRDP 9 tháng tăng 7,96%, thấp hơn kịch bản đề ra. Đến hết tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.093 tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch. Giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán còn vướng mắc tại một số dự án. Thực tế này đặt ra yêu cầu sớm đưa vốn đã bố trí thành công trình và năng lực phát triển mới.

Trước hết là điểm nghẽn về hạ tầng và kết nối thị trường. Với địa hình miền núi, giao thông có ý nghĩa đặc biệt đối với vận chuyển hàng hóa, tiếp cận dịch vụ và thu hút đầu tư. Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang được triển khai mở ra triển vọng kết nối mới, song hiệu quả còn phụ thuộc vào hệ thống đường kết nối đến cửa khẩu, vùng nguyên liệu, khu sản xuất và điểm du lịch. Kho bãi, bảo quản, giao nhận cần được tổ chức đồng bộ để doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp, giảm chi phí và bảo đảm tiến độ giao hàng.

Điểm nghẽn tiếp theo là khả năng chuyển tài nguyên thành sản phẩm có giá trị. Tại hội thảo góp ý đề án phát triển du lịch tháng 7/2026, các đại biểu nêu những hạn chế về hạ tầng, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ về đêm và tiến độ quy hoạch. Cao Bằng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa bản địa phong phú, bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng. Tuy nhiên, sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến còn phụ thuộc vào việc xây dựng các sản phẩm trải nghiệm, chất lượng dịch vụ và tổ chức quản lý. Khi những khâu này chưa đáp ứng, khả năng kéo dài lưu trú, tăng chi tiêu của du khách cũng bị hạn chế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Mạnh Ngọc đề nghị tỉnh chú trọng hạ tầng giao thông, logistics, cải cách thủ tục và tháo gỡ rào cản tiếp cận vốn, đất đai. Những kiến nghị ấy cho thấy yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế của tỉnh.

Kết nối các lợi thế thành động lực phát triển

3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ về du lịch bền vững, bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng, kinh tế cửa khẩu thể hiện sự lựa chọn dựa trên lợi thế đặc thù. Vấn đề cần tiếp tục làm rõ là quan hệ giữa các chương trình, khả năng bổ trợ, cách tổ chức không gian để nguồn lực đầu tư tạo được tác động rộng hơn.

Với kinh tế cửa khẩu, yêu cầu là nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp, lao động địa phương vào các dịch vụ phục vụ giao thương. Hàng hóa qua địa bàn kéo theo nhu cầu vận tải, giao nhận, lưu kho, kiểm soát chất lượng, bảo quản và đóng gói. Mỗi nhóm hàng cần một loại dịch vụ, quy mô và điều kiện khác nhau. Việc phát triển các dịch vụ phải bắt đầu từ nhu cầu thị trường và năng lực cung ứng, tránh đầu tư theo kỳ vọng thiếu căn cứ.

Ngày 9/11, tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” với sự tham gia của các đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế và thương mại xuyên biên giới.

Nghiên cứu mô hình phát triển cần làm rõ khâu Cao Bằng có thể đảm nhận trong chuỗi cung ứng, điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và kết nối vùng sản xuất với thị trường biên giới. Liên kết trong nước, xuyên biên giới cần hướng đến phối hợp ổn định giữa sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ, tạo thêm việc làm và dịch vụ tại chỗ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Cao Bằng với đại biểu trong nước và quốc tế tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Trong du lịch, lượng khách ngày càng tăng mở ra cơ hội mở rộng thị trường cho nhiều ngành nghề. Đến ngày 4/11, tỉnh đón trên 2,9 triệu lượt khách, tổng thu đạt 3.330 tỷ đồng. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Văn Đệ cho biết: Một hướng cần thúc đẩy là tổ chức liên kết giữa lưu trú, lữ hành với nông nghiệp, làng nghề và hoạt động văn hóa. Nếu cơ sở lưu trú có nguồn thực phẩm địa phương bảo đảm chất lượng, tour du lịch có sản phẩm trải nghiệm phù hợp, hàng thủ công có mẫu mã và đầu ra ổn định, cơ hội hưởng lợi sẽ đến với nhiều hộ dân hơn. Muốn vậy, cần thống nhất yêu cầu về chất lượng, cách đặt hàng, giao nhận, thanh toán; giúp người dân có kỹ năng phục vụ và kinh doanh.

Quan hệ giữa bảo tồn và phát triển cần được giải quyết ngay trong tổ chức sản phẩm. Không gian kiến trúc các loại nhà cổ truyền thống, cảnh quan, tiếng nói, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa là những giá trị làm nên sự khác biệt. Việc khai thác du lịch cần tôn trọng đời sống cộng đồng, kiểm soát xây dựng, rác thải và sức chịu tải của điểm đến. Người dân cần có tiếng nói trong cách khai thác những giá trị gắn bó với cuộc sống của mình.

Với kinh tế rừng, lợi ích của người dân là yếu tố quan trọng để duy trì trách nhiệm bảo vệ. Bà Nông Thị Thắm, xóm Phja Đén, xã Thành Công cho biết: Cộng đồng được giao quản lý hơn 100 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, hằng năm nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, giúp bà con có thêm động lực giữ rừng. Từ thực tiễn này, cần nghiên cứu các cách tạo sinh kế phù hợp với chức năng từng loại rừng, điều kiện sinh thái và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, chế biến và du lịch sinh thái có thể được xem xét trong những liên kết cụ thể. Mỗi hướng đi đều cần tính rõ vốn, kỹ thuật, đầu ra và trách nhiệm bảo tồn, tránh để người dân tự gánh rủi ro khi tham gia sản xuất.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Mạnh Ngọc, sự gắn kết giữa cửa khẩu, du lịch, kinh tế rừng với nông nghiệp, công nghiệp cần được đặt trong một tổng thể. Nơi có điều kiện sản xuất cần được nối với chế biến và thị trường; nơi có giá trị di sản cần hạ tầng và dịch vụ phù hợp; địa bàn khó khăn cần được hỗ trợ để tham gia các hoạt động kinh tế.

Để mô hình đi vào cuộc sống

Hội thảo được kỳ vọng cung cấp luận cứ khoa học, khuyến nghị chính sách phục vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Những đề xuất cần giúp tỉnh lựa chọn việc ưu tiên, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Mỗi công trình hạ tầng phải được xem xét cùng nhu cầu sử dụng, khả năng kết nối và chi phí vận hành. Đầu tư tuyến đường cần tính đến vùng sản xuất, điểm dân cư, dịch vụ mà tuyến đường phục vụ. Phát triển điểm du lịch cần đồng thời chuẩn bị nước sạch, xử lý chất thải, bảo đảm an toàn và đào tạo nhân lực.

Cải thiện môi trường đầu tư cần gắn với chất lượng giải quyết công việc, thủ tục hành chính. Với doanh nghiệp, thông tin quy hoạch rõ ràng, thủ tục có thời hạn và vướng mắc được xử lý đúng trách nhiệm là những điều kiện để tính toán phương án kinh doanh. Đối với chính quyền cơ sở, năng lực nắm tình hình, phối hợp chuyên môn và theo dõi tiến độ có ý nghĩa trực tiếp trong đưa chính sách đến với người dân.

Nguồn nhân lực cần được chuẩn bị theo nhu cầu phát triển cụ thể. Lao động du lịch cần nâng cao nghiệp vụ, ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa; lao động dịch vụ cửa khẩu cần kỹ năng giao nhận, bảo quản, ứng dụng công nghệ số vào vận hành; hộ sản xuất cần kiến thức về chất lượng và thị trường. Đào tạo cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, chú trọng nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật và tay nghề. Khi có việc làm và cơ hội phát triển tại địa phương, người lao động mới có điều kiện phát huy kỹ năng, từng bước nâng năng suất và thu nhập.

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cần được đánh giá bằng hiệu quả sử dụng. Dữ liệu được kết nối phải giúp giảm thời gian xử lý công việc; thông tin thị trường phải hỗ trợ người sản xuất lựa chọn phương án kinh doanh; quảng bá số cần gắn với khả năng tiếp nhận, phục vụ khách. Đó là những yêu cầu để đầu tư công nghệ tạo ra thay đổi trong quản lý và hoạt động kinh tế.

Phát triển bền vững còn đòi hỏi quan tâm đến khả năng tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng khó khăn. Cơ hội việc làm cần đi cùng tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu. Quy hoạch sản xuất, xây dựng hạ tầng phải tính đến thiên tai, nguồn nước, môi trường, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định khu vực biên giới.

Tại cuộc họp chuẩn bị cho Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị hoàn thiện tham luận theo hướng có chiều sâu, số liệu chính xác, giải pháp thiết thực và khả thi. Tỉnh có 8 cơ quan, đơn vị xây dựng 9 tham luận; chương trình dự kiến có tọa đàm bàn tròn với hình thức đối thoại mở. Điều được kỳ vọng là những kiến nghị, đề xuất cụ thể về vấn đề ưu tiên, mô hình thí điểm, địa bàn, nguồn lực và tiêu chí đánh giá. Trao đổi giữa nhà khoa học, nhà quản lý và cơ sở cần làm rõ cả triển vọng lẫn điều kiện thực hiện.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt Cao Bằng trước yêu cầu lựa chọn đúng những khâu đột phá, tập trung nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Những luận cứ, kiến nghị từ hội thảo cần được cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách và dự án khả thi, đột phá, có lộ trình, thước đo kết quả. Kết quả cần được thể hiện qua tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng sản xuất, kinh doanh phát triển; doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo thêm việc làm; người dân có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Trong tiến trình đó, di sản văn hóa, cảnh quan và tài nguyên rừng cần được gìn giữ, khai thác có trách nhiệm, tạo sinh kế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Đây là nền tảng để Cao Bằng phát triển lâu dài, tạo thêm nguồn lực và cơ hội cho các thế hệ mai sau.

Ngày 26/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Bối cảnh và yêu cầu mới; động lực, không gian và liên kết phát triển; định hình mô hình phát triển; các điều kiện bảo đảm thực hiện. Những trao đổi, kiến nghị được kỳ vọng góp phần trả lời các câu hỏi thiết thực: Cao Bằng cần ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn nào, lựa chọn động lực nào để bứt phá, tổ chức thực hiện ra sao để tăng trưởng gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn di sản và bảo vệ tài nguyên?..