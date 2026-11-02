Tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng công trình

Ngôi nhà của ông Mùi Văn Hình, bản Tà Đò nằm trong phần diện tích bị thu hồi để thi công đường tỉnh 120C.

Gia đình ông Mùi Văn Hình, bản Tà Đò, có 3 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích 2.747,5 m², trong đó có 872 m² đất ở và hơn 1.800 m² đất nương. Tổng kinh phí bồi thường và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề của gia đình hơn 770 triệu đồng. Ông Mùi Văn Hình chia sẻ: Được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích rõ về chủ trương và ý nghĩa của dự án, gia đình tôi hiểu đây là công trình phục vụ phát triển chung nên hoàn toàn nhất trí. Chúng tôi mong các thủ tục liên quan được giải quyết thỏa đáng để người dân yên tâm, sớm ổn định cuộc sống.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, UBND xã Tạ Khoa đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, cấp ủy chi bộ và ban quản lý các bản rà soát nguồn gốc, loại đất, ranh giới, diện tích thu hồi. Đồng thời, xã chú trọng công khai thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa công trình, chính sách bồi thường, hỗ trợ và trách nhiệm của người dân trong quá trình thực hiện. Tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân các bản Trông Dê, Suối Nhạn và Tân Tiến về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Cán bộ xã Tạ Khoa tuyên truyền giải phóng mặt bằng cho nhân dân bản Tà Đò.

Ông Hoàng Văn Anh, Bí thư Chi bộ bản Suối Nhạn, thông tin: Bản Suối Nhạn có 88 hộ và 1 cộng đồng cần được đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án, với diện tích thu hồi hơn 230.000 m², tổng kinh phí bồi thường hơn 31,5 tỷ đồng. Cấp ủy, ban quản lý bản phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đoàn thể xã rà soát nguồn gốc, loại đất, ranh giới, diện tích; tiếp nhận, phối hợp giải quyết kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự án xây dựng đường tỉnh 120C (Km0 - Km16+200) được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13/3/2025. Tuyến đường giao thông nông thôn cấp A có chiều dài 34,3 km, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Trong đó, xã Yên Châu làm chủ đầu tư đoạn từ Km0 đến Km16+200, dài khoảng 16,2 km; xã Tạ Khoa làm chủ đầu tư đoạn từ Km16+200 đến Km34+200, dài khoảng 18 km. Riêng đoạn qua địa bàn xã Tạ Khoa có 178 hộ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích thu hồi 527.967,4 m². Hiện nay, đoạn tuyến qua xã Tạ Khoa đang được triển khai thi công phá tuyến, đào đắp, hoàn thiện nền đường đoạn Km26+00 - Km26+800. Dự kiến đến tháng 4/2028, công trình hoàn thành thi công theo kế hoạch.

Là đơn vị chịu trách nhiệm thi công đoạn tuyến từ Km16+00 đến Km17+310,27, thuộc gói thầu số 25, hiện nay, Công ty CPXD Hoàng Minh Tây Bắc bố trí 10 công nhân cùng 4 máy đào, 2 máy ủi, 1 máy lu, 3 ô tô vận chuyển đất và các thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công. Đối với hạng mục nền đường, đơn vị đang thực hiện phá tuyến, đào đắp và vận chuyển đất trên đoạn từ Km16+00 đến Km16+760,22. Đến nay, đã hoàn thành đúc 85/85 ống cống tròn thoát nước và 77/77 cọc tiêu phục vụ bảo đảm an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Tạ Khoa phối hợp rà soát lại diện tích đất bị thu hồi của nhân dân.

Đến nay, UBND xã Tạ Khoa đã phê duyệt 2 đợt bồi thường, hỗ trợ cho 49 hộ, với tổng kinh phí hơn 17,9 tỷ đồng. Hiện còn 139 hộ, 4 cộng đồng và 1 tổ chức, với diện tích thu hồi hơn 400.000 m², tổng kinh phí bồi thường hơn 49 tỷ đồng, đang tiếp tục được rà soát, lập hồ sơ bồi thường; đồng thời xem xét các kiến nghị về hỗ trợ di chuyển nhà ở, đất tái định cư và những thủ tục liên quan. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Tạ Khoa, cho biết: Với khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại lớn, UBND xã tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong từng trường hợp cụ thể, tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Tạ Khoa đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công đường tỉnh 120C. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các địa bàn, tạo động lực phát triển sản xuất, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.