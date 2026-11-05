Tạo sinh kế vững chắc giảm nghèo

Đồng hành cùng người dân

Xã Yên Sơn tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó trao “cần câu”, tạo sinh kế để người dân tự lực vươn lên là nhiệm vụ quan trọng.

Theo đồng chí Vương Minh Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn: “Xác định hỗ trợ sinh kế là chìa khóa để giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã tập trung rà soát nhu cầu, điều kiện sản xuất của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó, lựa chọn các cây trồng, vật nuôi phù hợp với tập quán canh tác của bà con để trao nguồn lực. Song song với việc giao con giống, xã cũng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đồng hành cùng người dân trong quá trình sản xuất".

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ gà giống cho phụ nữ khó khăn xã Hùng Đức.

Đến tháng 10 năm 2026, xã Yên Sơn đã hỗ trợ trên 2.000 con gà giống, 24 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất. Toàn bộ vật nuôi hỗ trợ đều được kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Hiện xã đang tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế của người dân để chuẩn bị phân bổ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 11 tới, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, mô hình cho vay bò luân chuyển cũng phát huy hiệu quả thiết thực tại nhiều địa phương. Riêng trong tháng 9-2026, Hội Nông dân các xã Bình An, Hồng Thái, Lâm Bình, Minh Quang, Nà Hang, Trung Sơn, Thượng Lâm, Bản Máy, Pờ Ly Ngài đã tổ chức luân chuyển 36 con bò cái giống cho 36 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo mô hình, người nhận bò có trách nhiệm chăm sóc và luân chuyển con giống sau khi đã có bê con. Đây chính là "chìa khóa" giúp các hộ dân khai thác hiệu quả thế mạnh chăn nuôi đại gia súc của địa phương, từng bước tạo dựng sinh kế vững chắc để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Hạng Thị Mai, thôn Mỏ Sài, xã Nghĩa Thuận chia sẻ: "Gia đình tôi được nhận nuôi bò luân chuyển từ cuối năm 2025. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc đúng cách, đến nay bò mẹ đã sinh được một bê con khỏe mạnh. Theo cam kết, gia đình tôi đã chuyển giao bò cái giống ban đầu cho một hộ nghèo khác trong thôn, gia đình giữ lại bê con để phát triển đàn vật nuôi của gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp gia đình tôi có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo".

Chung tay tiếp sức

Cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Riêng trong tháng 10-2026, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với xã Liên Hiệp tổ chức trao tặng 1.500 con gà giống cho 15 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 200 con gà giống cho xã Hùng Đức... Những phần việc thiết thực không chỉ tiếp thêm nguồn lực sản xuất, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân.

Trung tá Phạm Thị Lệ Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: “Đồng hành cùng hội viên phụ nữ khó khăn là hoạt động thường niên được Hội duy trì nhiều năm qua. Chúng tôi mong muốn mỗi con giống trao đi không chỉ tiếp thêm nguồn lực sản xuất mà còn góp phần cùng các địa phương chung tay thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh”.

Hỗ trợ sinh kế không đơn thuần là việc trao tặng cây trồng, vật nuôi, mà chính là trao niềm tin, tạo động lực để người nghèo chủ động vươn lên làm chủ cuộc sống. Sự đồng hành kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.