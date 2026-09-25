Tạo sinh kế từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Người dân được phổ biến kỹ thuật chăn nuôi bò để cải thiện kinh tế. Ảnh: Quỳnh Chi.

Tận dụng thế mạnh địa phương

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) được đẩy mạnh, tạo điều kiện để kinh tế địa phương có những chuyển biến tích cực.

Bám sát 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Trung tâm GDNN - GDTX Hương Sơn đã triển khai nhiều lớp học thiết thực, đưa tri thức nghề tới từng thôn để bà con dễ dàng tiếp thu.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hương Sơn chia sẻ, Hương Sơn vốn có diện tích đất nông nghiệp lớn. Mặt khác, đây là địa phương sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc thù cho giá trị kinh tế cao như nhung hươu, cam bù, cam bù Hương Sơn, cam chanh Khe Mây...

Song, vẫn tồn tại rào cản khiến năng suất và chất lượng nông sản chưa được tối ưu. Đó là phương thức canh tác cũ, phụ thuộc vào kinh nghiệm dân gian truyền lại dẫn tới rủi ro dịch bệnh, sâu bệnh cao.

Nhận diện rõ thực trạng này nên Trung tâm đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo với định hướng phát huy tối đa thế mạnh.

Danh mục nghề đào tạo được phân chia thành hai nhóm ngành là nông nghiệp và phi nông nghiệp. Cụ thể, nhóm ngành nông nghiệp bao gồm kỹ thuật trồng chè, cây cảnh, trồng và chăm sóc cây có múi (bưởi, cam, chanh); chăn nuôi rươi, dê, trâu, bò, gia cầm và nuôi ong lấy mật.

Trong quá trình truyền thụ kiến thức về cây trồng, vật nuôi, Trung tâm còn tư vấn, giảng dạy các kỹ thuật canh tác hiện đại giúp khắc phục hạn chế sản xuất, tiêu biểu như kỹ thuật bón phân hữu cơ cho cây có múi.

“Các loại cây có múi vốn rất mẫn cảm với môi trường. Theo cách trồng và chăm sóc truyền thống bằng phân chuồng ủ hoai không có men sinh học thì cây dễ suy tàn sau thời gian ngắn từ 5 đến 7 năm. Ngược lại, nếu áp dụng phân bón sinh học ủ từ rác thải hữu cơ vừa giúp cây phát triển bền, khỏe, vừa giúp người nông dân tiết kiệm vốn đầu tư”, ông Nguyễn Thế Toàn cho hay.

Song song với đó, Trung tâm còn mở các lớp dạy nghề điện dân dụng, hàn dân dụng, sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công như chổi đót... Qua đó, đa dạng hóa ngành nghề giúp người dân địa phương có thêm lựa chọn việc làm, tự tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

Tiếp cận linh hoạt từng nhóm học viên

Tạo sinh kế để phát triển kinh tế giúp người dân giảm nghèo bền vững. Ảnh: Quỳnh Chi.

Ông Nguyễn Thế Toàn cho biết, năm 2025 vừa qua, Trung tâm GDNN-GDTX Hương Sơn đã dạy nghề cho khoảng 450 học viên trên địa bàn. Điểm mấu chốt giúp Trung tâm tiếp cận nhiều bà con, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, phù với từng đối tượng nằm ở sự chủ động phân loại lao động địa phương.

Trong đó, nhóm học viên thuộc chương trình Xây dựng nông thôn mới được đánh giá là có tinh thần học tập hăng hái, tinh thần học hỏi cao và có kết quả thực hành được cải thiện rõ ràng sau lớp học nghề.

“Nhiều bà con dù không có tên trong danh sách đi học chính thức vẫn chủ động đến để xin được dự thính, thường xuyên tới lớp lắng nghe giảng bài. Điều đó cho thấy nhận thức của người dân về giá trị của tri thức nghề ngày càng cao; đồng thời là động lực cho cơ sở đào tạo nỗ lực chuyển giao những kỹ thuật, mô hình nông nghiệp chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao”, ông Nguyễn Thế Toàn xúc động chia sẻ.

Bên cạnh đó còn có người học là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc mới thoát nghèo. Để giải bài toán việc làm bền vững cho nhóm học viên trên đòi hỏi sự kiên trì rất lớn từ đội ngũ giáo viên, vì bà con không chỉ thiếu hụt cơ hội và kỹ năng nghề mà nhận thức, tư duy sản xuất vẫn còn bó hẹp.

Cán bộ trung tâm đã nhiều lần trực tiếp xuống từng nhà vận động người dân tham gia học, thuyết phục họ không bỏ lớp và đào tạo thông phương pháp “cầm tay chỉ việc” là chính.

Ông Nguyễn Thế Toàn phân tích, đối với hộ nghèo, điều cần đảm bảo trước tiên là kiến thức nghề phải được giảng dạy theo cách gần gũi, chú trọng thực hành để học viên dễ tiếp thu. Từ đó, không chỉ giúp họ tìm được sinh kế mà còn duy trì sinh kế đó và tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Dù các khóa học nghề đã và đang giúp thu nhập và chất lượng sống của lao động nông thôn trở nên ổn định hơn từng ngày, nhưng để mở rộng sang quy mô sản xuất lớn và làm giàu bền vững trên chính quê hương vẫn được xác định là mục tiêu dài hạn. Điều đó yêu cầu các cơ sở đào tạo nghề cần tích cực huy động nguồn lực và đồng hành cùng người dân một cách có trách nhiệm, bền bỉ. Trong năm 2026, Trung tâm GDNN-GDTX Hương Sơn tiếp tục khai giảng thêm 3 lớp học trên địa bàn.