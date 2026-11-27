Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Ái đã chủ động triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo gắn với nhu cầu thực tế. Trọng tâm là tạo sinh kế phù hợp đi đôi với hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, chú trọng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Qua đó, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm sinh kế bền vững, vươn lên ổn định cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về Xuân Ái những ngày cuối tháng 11, cùng cán bộ xã, chúng tôi tìm đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hiên ở thôn Yên Dũng. Khác với vẻ trăn trở, âu lo của những ngày trước đây khi kinh tế gia đình còn nhiều chật vật, hôm nay, chị đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ.

Chị Nguyễn Thị Hiên chăm sóc đàn gà giống.

Dẫn khách ra thăm khu chuồng trại sạch sẽ, kiên cố phía sau nhà, ánh mắt chị ánh lên niềm vui và sự phấn khởi khi khoe đàn gà giống đang lớn nhanh từng ngày. Đây là đàn gà 100 con gia đình chị mới được xã trao tặng cách đây không lâu.

Đặc biệt, sau khi nhận gà, chị còn được cán bộ chuyên môn của xã trực tiếp hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, ủ ấm cho gà. Nhờ đó, đến nay, đàn gà phát triển đều, khỏe mạnh, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian không xa.

Chị Hiên tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, trước đây kinh tế chủ yếu trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngoài trao con giống, hướng dẫn kĩ thuật, tôi còn được hỗ trợ 3 bao cám. Gia đình tôi mừng lắm. Từ đàn gà này, gia đình tôi sẽ chăm sóc cẩn thận để sau này bán đi có một khoản vốn quay vòng, tiếp tục đầu tư chăn nuôi quy mô lớn hơn, phấn đấu thoát nghèo vào năm 2027”.

Mô hình hỗ trợ con giống gắn với chuyển giao kỹ thuật giúp các hộ nghèo ở xã Xuân Ái có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Cùng đợt với gia đình chị Hiên, xã Xuân Ái đã trao tặng con giống cho 9 hộ nghèo khác trên địa bàn, mỗi hộ 100 con gà giống và 3 bao thức ăn chăn nuôi nhằm tạo nguồn lực phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, bền vững cho các mô hình sinh kế, trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, xã đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cho nông dân.

Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật mới, người dân xã Xuân Ái từng bước thay đổi tập quán canh tác, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đáng chú ý, xã đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 150 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, triển khai đầy đủ các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập và duy trì hoạt động. Nhờ đó, người lao động vừa nắm vững kỹ thuật sản xuất, vừa có thêm nhiều cơ hội việc làm phù hợp ngay tại quê hương.

Sau quá trình tìm hiểu thông tin, bà Vũ Thị Nga, thôn Nghĩa Lạc lựa chọn làm công nhân tại Công ty TNHH quế Hoài Nam ở thôn Quyết Hùng. Công việc cân nguyên liệu quế và đóng gói đem lại cho bà mức thu nhập ổn định từ 7 - 9 triệu đồng/tháng.

Bà Nga chia sẻ: “Sức khỏe có hạn nên tôi không thể đi làm ăn như lớp trẻ. May mắn xã có doanh nghiệp chế biến quế, tạo điều kiện cho những người lớn tuổi như tôi có việc làm phù hợp với sức khỏe. Thu nhập ổn định giúp tôi tự trang trải cuộc sống và có thể phụ giúp con cháu, tinh thần cũng phấn khởi, yên tâm hơn nhiều”.

Công việc tại công ty chế biến các sản phẩm từ quế giúp bà Vũ Thị Nga có nguồn thu nhập ổn định.

Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo sức bật mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp trên địa bàn Xuân Ái phát triển. Từ đầu năm đến nay, xã thành lập mới được 14 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 16 tổ hợp tác. Ngoài ra, xã cũng đào tạo, bồi dưỡng cho gần 470 lao động, tạo việc làm mới cho gần 370 lao động. Việc làm ổn định và thu nhập nâng lên đã giúp số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn giảm đáng kể. Hiện xã còn 197 hộ nghèo và 111 hộ cận nghèo.

Trao đổi về định hướng công tác giảm nghèo trong thời gian tới, đồng chí Lê Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Ái cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong việc trực tiếp theo dõi, giúp đỡ từng hộ nghèo cụ thể. Xã cũng sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp, tạo bước đột phá về thu nhập để người dân thoát nghèo thực chất, bền vững”.

Có thể thấy, việc tạo sinh kế gắn với thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm giải quyết việc làm tại chỗ đã đưa công tác giảm nghèo ở Xuân Ái đi vào chiều sâu, thực chất. Tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chủ động vươn lên của người dân, Xuân Ái sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, không ngừng phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh.