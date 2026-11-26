Anh ALăng Thắng (thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn) được hỗ trợ heo đen bản địa. Ảnh: HỮU ANH

Trao sinh kế phù hợp

Tại xã miền núi Sông Kôn, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được cụ thể hóa bằng những mô hình chăn nuôi sát thực tế. Thay vì phân bổ dàn trải, chính quyền địa phương tập trung vào việc cấp con giống chất lượng, phù hợp với tập quán và khí hậu địa phương để người dân dễ dàng tiếp cận và nhân đàn.

Câu chuyện của gia đình anh ALăng Thắng (thôn Bhlô Bền) là điển hình cho sự chuyển biến này. Với 7 nhân khẩu, nhiều năm nay, thu nhập của gia đình anh chỉ trông chờ vào rẫy sắn, bắp và ít diện tích trồng keo.

Năm 2025, gia đình anh nằm trong diện hộ cận nghèo. Bằng sự nỗ lực tự thân và trợ lực kịp thời từ chính sách, đến năm 2026, anh Thắng đã chính thức vươn lên thoát nghèo.

Mới đây, gia đình anh tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ 6 con heo đen bản địa giống để phát triển chăn nuôi tại chỗ, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Anh Thắng chia sẻ: “Gia đình tôi rất mừng vì có thêm hướng phát triển kinh tế mới. Giống heo đen này hợp với vùng núi, dễ nuôi và ít bệnh. Hằng ngày, vợ chồng tận dụng rau lang, thân chuối sẵn có trong vườn để làm thức ăn”.

Theo UBND xã Sông Kôn, từ đầu năm đến nay, địa phương đã cấp 516 con heo giống cho 86 hộ dân tại 8 thôn; đồng thời cấp bổ sung 57 con bò giống cho 19 hộ ở hai thôn A Păng và Bhlô Bền.

Việc lựa chọn bò vàng và heo đen bản địa được đánh giá là bước đi đúng đắn, bởi các loại vật nuôi này có sức chống chịu tốt, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên và gắn liền với kinh nghiệm chăn nuôi lâu đời của đồng bào Cơ Tu.

Chị Hôih Thị Bân hình thành tổ hợp tác dệt thổ cẩm thắt lưng, góp phần gìn giữ văn hóa và tạo thêm thu nhập cho lao động trong thôn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay, để nguồn vốn hỗ trợ phát huy hiệu quả cao nhất, địa phương đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của từng hộ trước khi triển khai. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở khâu trao con giống mà còn tổ chức theo dõi, tập huấn kỹ thuật và đánh giá định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho bà con.

“Định hướng tới đây, xã sẽ tiếp tục khuyến khích đa dạng hóa sinh kế, khai thác tiềm năng đất đai để phát triển dược liệu dưới tán rừng, trồng rừng gỗ lớn và các loại cây ăn quả giá trị cao như sầu riêng, măng cụt... Mục tiêu là để người dân thực sự chủ động trong việc phát triển kinh tế gia đình”, ông Sanh nhấn mạnh.

Trợ lực từ vốn tín dụng

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ con giống, dòng vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang đóng vai trò là “mạch máu” nuôi dưỡng các mô hình kinh tế tại vùng cao Đà Nẵng. Việc kết hợp giữa cho vay vốn ưu đãi với chuyển giao khoa học kỹ thuật đã tạo điều kiện cho nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi cách làm, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô lớn hơn.

Tại xã Tây Giang, chị Hôih Thị Bân, một phụ nữ Cơ Tu là tấm gương sáng về tinh thần khởi nghiệp từ vốn vay chính sách. Trước đây, cũng như bao hộ dân khác, gia đình chị sống bấp bênh nhờ nương rẫy. Với quyết tâm thay đổi số phận, chị đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tây Giang để làm vốn liếng đầu tư.

Từ nguồn vốn này, cộng với những kiến thức học được từ các lớp tập huấn, chị Bân đã xây dựng chuồng trại bài bản để nuôi heo nái sinh sản, gà, vịt xiêm và trồng thêm quế, rau sạch.

Đà Nẵng triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: HỮU ANH

Không dừng lại ở đó, chị còn khéo léo kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa khi thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm thắt lưng. Mô hình này mang lại doanh thu khoảng 250 triệu đồng mỗi năm cho gia đình, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ nghèo trong thôn, gìn giữ nghề dệt truyền thống địa phương.

Chị Bân tâm sự: “Nguồn vốn vay ưu đãi thực sự là động lực lớn nhất để tôi dám nghĩ, dám làm. Nhờ có vốn, mình mới có điều kiện mua giống, làm vườn và mở rộng xưởng dệt. Đời sống gia đình giờ đã ổn định, tôi còn giúp được chị em trong bản có thêm thu nhập. Mong rằng Nhà nước tiếp tục quan tâm để nhiều hộ nghèo khác cũng được tiếp cận vốn vay để cải thiện cuộc sống”.

Đánh giá về hiệu quả của dòng vốn này, ông Vũ Định, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tây Giang khẳng định, tín dụng chính sách đã hoàn thành tốt vai trò “đòn bẩy” cho phát triển sản xuất.

Những kết quả đạt được tại xã Tây Giang thời gian qua cho thấy, khi có vốn và được hướng dẫn kỹ thuật, tư duy của người dân đã thay đổi rõ rệt. Họ không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ một chiều mà đã biết tính toán, đầu tư làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình.

Công tác giảm nghèo tại các xã vùng cao của Đà Nẵng đang đi vào thực chất và bền vững hơn. Sự kết hợp giữa nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia với dòng vốn tín dụng chính sách, cùng ý chí vươn lên của người dân đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp. Những thành quả bước đầu chính là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.