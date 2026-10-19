Tạo sinh kế, khơi ý chí thoát nghèo

Trong điều kiện gia đình còn khó khăn (gia đình 4 nhân khẩu, 2 người cao tuổi), thu nhập trước đây chỉ dựa vào trồng lúa, ngô; dưới sự vận động, hỗ trợ của Chi bộ thôn Án Lại, đồng chí Hoàng Bích Phương, Bí thư Chi bộ đã mạnh dạn cải tạo khoảng 0,4ha vườn tạp để xây dựng mô hình khép kín: Trồng dong riềng gắn với chế biến, sản xuất miến dong. Đến nay, mô hình đã cho hiệu quả sản lượng đạt khoảng 2 tấn/năm, sản xuất khoảng 1,5 tấn miến/năm, doanh thu đạt khoảng 150 triệu đồng/năm. Mô hình không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, ổn định đời sống mà còn góp phần tạo đầu ra cho cây dong riềng, phát triển sản phẩm địa phương và lan tỏa tinh thần chủ động phát triển kinh tế trong nhân dân. Đây là mô hình đang được địa phương quan tâm tuyên truyền, khuyến khích và nghiên cứu nhân rộng để người dân trong xã cùng tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Đào Văn Đức, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Liên Sơn, xã Nguyễn Huệ (Cao Bằng) với mô hình nuôi bò sinh sản hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Huệ cho biết: Nguyễn Huệ là xã miền núi, đặc biệt khó khăn, với các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao cùng sinh sống... Trước thực tế trên, Đảng ủy, UBND xã xác định giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách và của cả hệ thống chính trị. Giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ hộ nghèo về vật chất mà phải tập trung tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và quan trọng nhất là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, trong đó chỉ đạo đưa nội dung giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; đánh giá những việc đã làm được, những hộ còn khó khăn và nguyên nhân; xác định rõ việc cần làm trong tháng, quý tiếp theo... Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách địa bàn thôn và các chi bộ thường xuyên xuống cơ sở, nắm tình hình đời sống của nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có nguy cơ tái nghèo, từ đó tham mưu, đề xuất và trực tiếp hướng dẫn để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả bền vững. Đối với đảng viên được phân công phụ trách hộ, phải thực hiện phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, giúp dân”; không chỉ tuyên truyền chung mà phải nắm được hộ dân đang thiếu gì, cần gì, có khả năng thực hiện mô hình gì và đang vướng ở khâu nào để kịp thời phối hợp tháo gỡ... Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa An, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hòa An (Cao Bằng) cùng các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tạo điều kiện giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi và tạo việc làm. Trước khi vay vốn, hộ dân được tuyên truyền, hướng dẫn lựa chọn mô hình phù hợp; sau khi vay, chi bộ, tổ chức đoàn thể và cán bộ phụ trách địa bàn theo dõi quá trình sử dụng vốn, kịp thời hướng dẫn khi hộ gặp khó khăn. Đối với hộ được hỗ trợ con giống, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc “hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng mục đích, theo dõi đến kết quả cuối cùng”; hạn chế tình trạng nhận hỗ trợ nhưng sử dụng không đúng mục đích hoặc thiếu chăm sóc dẫn đến mô hình không đạt hiệu quả. Đối với những mô hình được hỗ trợ từ nguồn vốn nhà nước đều phân công, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, đảng viên theo dõi cụ thể để tránh tình trạng hỗ trợ xong là kết thúc.

Đặc biệt, một trong những cách làm được Đảng ủy quan tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế. Đảng viên phải là người đi trước trong việc tìm hiểu mô hình mới, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện gia đình; từ đó tuyên truyền, vận động và hướng dẫn quần chúng cùng làm. Thực tế tại địa phương đã xuất hiện một số đảng viên gương mẫu, tiên phong đột phá vào việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế, trở thành những mô hình để nhân dân học tập. Tiêu biểu như: Đảng viên Nông Thị Thu, Chi bộ xóm Nặm Loát với mô hình làm đậu phụ, đậu chao, miến, chăn nuôi lợn, trồng dong riềng; đồng chí Đào Văn Đức, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Liên Sơn và đảng viên Phan Văn Khoày, Chi bộ thôn Trưng Vương với mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản; đảng viên Nông Thị Huyền, Chi bộ thôn Ngũ Lão với mô hình trồng cỏ ngọt...

"Thời gian tới, Đảng ủy xã Nguyễn Huệ tiếp tục quán triệt quan điểm giảm nghèo phải thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích; hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và gắn hỗ trợ với trách nhiệm của người dân. Theo đó, mỗi đồng chí cấp ủy viên cần đăng ký ít nhất một nội dung, công trình hoặc phần việc cụ thể gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế hoặc nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng và tổ chức đoàn thể trong việc rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn lập phương án sản xuất, kiểm tra sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả sau khi vay. Mục tiêu là để vốn vay thực sự trở thành nguồn lực đầu tư hiệu quả". (Đồng chí LÊ THỊ THỦY, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Huệ)