Bà con dân tộc thiểu số Đam Rông 2 phấn khởi thu hoạch cà phê

Đồng hành với người dân

Tại tổ dân phố Đạ Nghịch (phường 3 Bảo Lộc) với 301 hộ/1.281 nhân khẩu, địa phương tập trung vận động bà con cải tạo vườn cà phê, phát triển cây ăn trái, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố và các đoàn thể hướng dẫn người dân thay đổi phương thức sản xuất, mở rộng kinh doanh, dịch vụ; duy trì các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan gùi để tăng thu nhập. Theo ông K’Minh - Tổ trưởng tổ dân phố, bên cạnh vận động phát triển sản xuất, địa phương còn quan tâm hỗ trợ nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các hộ khó khăn. Hiện có 102 hộ tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ hơn 5,3 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Còn ở xã Đam Rông 2, anh Sùng Vang Tính (31 tuổi), người Mông ở thôn Nâm Rơ Mai đã phát triển kinh tế từ cây cà phê. Năm 2017, sau khi lập gia đình, anh được bố mẹ cho 1 ha cà phê làm vốn. Từ diện tích ban đầu, vợ chồng anh dành dụm, mua thêm đất, mở rộng sản xuất lên hơn 4 ha cà phê.

Hiện 2,8 ha cà phê của gia đình đang trong thời kỳ kinh doanh, cho doanh thu bình quân từ 900 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm; lợi nhuận sau khi trừ chi phí hơn 700 triệu đồng. Anh Tính chia sẻ, làm nông nghiệp không thể chỉ trông chờ vào những vụ được giá mà phải biết tích lũy, tái đầu tư và nâng cao hiệu quả trên diện tích đất hiện có.

Là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nâm Rơ Mai với 54 thành viên, anh thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con tiếp cận nguồn vốn chính sách. Nhiều hộ được vay từ 50 - 100 triệu đồng để mở rộng diện tích cà phê, sầu riêng và đầu tư máy móc phục vụ sản xuất.

Địa phương luôn quan tâm đến đời sống văn hoá của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn

Gắn hỗ trợ vốn với chuyển giao kỹ thuật

Tại phường 3 Bảo Lộc, việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, trong đó có chương trình Mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Bà Hoàng Thị Xuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 3 Bảo Lộc cho biết, năm 2021, địa bàn có 103 hộ nghèo và 235 hộ cận nghèo. Đến năm 2026, số hộ nghèo giảm còn 13, hộ cận nghèo còn 64.

Tương tự, ở xã Đam Rông 2, công tác giảm nghèo có những khó khăn riêng khi đồng bào DTTS chiếm trên 75% dân số. Theo ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, địa phương đang vận động người dân tái canh cà phê, ghép cải tạo vườn cây; phát triển sầu riêng, trồng xen sầu riêng với cà phê, dâu nuôi tằm, nuôi cá nước lạnh, bò sinh sản và dê thương phẩm.

Một góc của Phường 3 Bảo Lộc hôm nay

Cùng với nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng chính sách, xã phối hợp với ngành chuyên môn hỗ trợ cây, con giống, phân bón, hệ thống tưới tiết kiệm, thiết bị sản xuất; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn người dân tiếp cận quy trình VietGAP, GlobalGAP. Địa phương cũng khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đối với cà phê, sầu riêng. Theo kết quả rà soát năm 2026, xã Đam Rông 2 có 156 hộ nghèo và cận nghèo. Con số này đã giảm đáng kể so với 346 hộ năm 2024 và 249 hộ năm 2025.

Bên cạnh vốn vay và cây, con giống, điều người dân cần còn là kiến thức sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường và đầu ra ổn định cho nông sản. Đây cũng là những vấn đề các địa phương cần tiếp tục quan tâm để kết quả giảm nghèo được duy trì, đời sống đồng bào DTTS ngày càng cải thiện.