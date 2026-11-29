Từ những mô hình kinh tế tạo sinh kế mới cho người dân

Từ một địa bàn từng gặp nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng và điều kiện sản xuất, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước phát triển kinh tế thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Đam Rông 4 được đầu tư đồng bộ, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế.

Cùng với việc cải thiện đời sống vật chất, địa phương xác định tạo sinh kế, việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những giải pháp góp phần thay đổi nhận thức, từng bước loại bỏ những tập tục không còn phù hợp, trong đó có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Theo kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2026, xã Đam Rông 4 có 3.306 hộ dân, trong đó có 2.967 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 90% tổng số hộ trên địa bàn.

Đặc điểm dân cư này đặt ra yêu cầu đối với địa phương trong việc triển khai các chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Báo cáo số 718/BC-UBND ngày 20/11/2026 của UBND xã Đam Rông 4, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, nhiều loại cây trồng chủ lực đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, diện tích cà phê toàn xã đạt 2.200ha, bằng 109% kế hoạch. Riêng năm 2026, địa phương thực hiện tái canh, ghép cải tạo và trồng mới 300ha cà phê.

Bên cạnh cây cà phê, mô hình trồng dâu nuôi tằm tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế. Diện tích dâu tằm trên địa bàn đạt 170ha, bằng 103% kế hoạch. Giá kén tằm cơ bản ổn định, dao động từ 180.000-200.000 đồng/kg.

Theo UBND xã, hiệu quả kinh tế từ mô hình này đã thúc đẩy nhiều nông hộ chủ động chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm để tăng thu nhập.

Các loại cây trồng khác như sầu riêng, mắc ca cũng được phát triển. Đến nay, diện tích sầu riêng đạt 162ha, sản lượng niên vụ 2026 ước đạt 1.000 tấn; diện tích mắc ca đạt 150ha.

Địa phương duy trì hai chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng và ca cao với khoảng 35 hộ tham gia. Toàn xã hiện có 11 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Không chỉ tập trung phát triển cây trồng, xã còn quan tâm chăn nuôi, trong đó đàn dê đạt 307 con, bằng 154% kế hoạch.

Để hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức sản xuất, địa phương đã phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn với 600 hộ dân tham gia, tập trung hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả.

Ổn định đời sống, thay đổi nhận thức

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, một lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm tạo sinh kế cho người dân thông qua nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn địa phương.

Những căn nhà khang trang, đường giao thông nông thôn được đầu tư bài bản ở xã Đam Rông 4

Các mô hình được chú trọng gồm hỗ trợ nuôi dê, trồng lúa, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích cây trồng già cỗi, năng suất thấp sang những loại cây có hiệu quả kinh tế.

Đối với những vùng đất thấp trũng, sản xuất lúa năng suất thấp, địa phương quan tâm phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất.

Mô hình trồng ca cao cũng ghi nhận một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia có hiệu quả.

Thay vì đầu tư nhỏ lẻ, manh mún, xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, chuỗi liên kết để triển khai những mô hình phát triển kinh tế.

Theo kết quả rà soát sơ bộ cuối năm 2026, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, toàn xã còn 76 hộ nghèo, chiếm 2,30%; 134 hộ cận nghèo, chiếm 4,05%.

Trong số 2.967 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có 75 hộ nghèo và 134 hộ cận nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều là 7,04%.

Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Cùng với phát triển sản xuất, công tác hỗ trợ nhà ở cũng được chú trọng. Theo lãnh đạo UBND xã, các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát thuộc giai đoạn trước cơ bản đã được giải quyết. Địa phương tiếp tục rà soát những trường hợp phát sinh mới để có phương án hỗ trợ.

Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 cho rằng, tạo sinh kế, việc làm không chỉ nhằm nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi cách ứng xử trong cộng đồng.

Khi có điều kiện kinh tế tốt hơn, người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm, quan tâm đến gia đình và phát triển sản xuất.

Trước đây, tình trạng thách cưới với những yêu cầu về tiền mặt, trâu, bò và các lễ vật từng tạo gánh nặng kinh tế đối với một số gia đình. Qua quá trình tuyên truyền, nhận thức của người dân về tập tục này đã có chuyển biến.

Việc phát triển kinh tế gắn với xây dựng nếp sống văn minh vì vậy được địa phương quan tâm song song.

Thông qua các chính sách hỗ trợ sinh kế, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xã Đam Rông 4 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.