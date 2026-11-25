Quyết tâm làm lại cuộc đời

Buổi sáng ở thôn Thượng Vôi, xã Xuân Hòa, tiếng cưa, tiếng máy từ một xưởng mộc nhỏ vang lên đều đặn giữa không gian yên bình của làng quê. Những tấm gỗ thô ráp dần được xẻ, bào, ghép thành các sản phẩm dân dụng dưới bàn tay khéo léo của người thợ. Công việc cứ thế nối tiếp, tạo nên nhịp lao động bình dị, quen thuộc nơi thôn quê.

Tạo sinh kế cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Trong xưởng mộc ấy, anh Lê Huy Th. và anh Bùi Văn T. cũng bắt đầu ngày làm việc như bao người lao động khác. Ít ai biết rằng, để có được cuộc sống ổn định hôm nay, cả hai đã trải qua một chặng đường không ít khó khăn, từng có thời gian sa vào cám dỗ của ma túy.

Hiện nay, cả hai đang điều trị thay thế bằng Methadone. Hằng ngày, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc lịch uống thuốc, chấp hành đầy đủ các quy định của cơ sở y tế, địa phương, các anh còn chủ động lao động, duy trì công việc để ổn định cuộc sống.

Qua các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất của Công an xã Xuân Hòa, kết quả test nhanh đều âm tính. Đây không chỉ là căn cứ ghi nhận việc chấp hành quy định trong quá trình điều trị, mà còn là minh chứng cho nỗ lực vượt qua chính mình, kiên trì tránh xa ma túy của cả hai.

Triển khai nhiều giải pháp xây dựng xã, phường không tội phạm

Chia sẻ về hành trình ấy, anh Th. xúc động: Từ ngày em về, được các anh Công an xã, gia đình động viên, tuyên truyền về các luật mới, cách phòng chống để không tái phạm. Điều đó đã giúp chúng em có thêm niềm tin để làm ăn, không quay lại con đường cũ. Chúng em rất biết ơn và mong các anh tiếp tục quan tâm, thường xuyên kiểm tra như thế để các em có động lực hơn trên con đường từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời

Thực tế cho thấy, giúp một người cai nghiện hoặc tham gia điều trị thay thế bằng Methadone mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là giúp họ giữ vững quyết tâm, không quay lại con đường cũ trước những cám dỗ của ma túy. Bởi vậy, công tác quản lý sau cai, đồng hành và theo sát quá trình điều trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Hiệu quả Đề án “Xây dựng xã không ma túy”, không tội phạm

Đằng sau mỗi trường hợp đang điều trị Methadone hay đã hoàn thành cai nghiện là một hoàn cảnh, một gia đình cần được quan tâm và hỗ trợ. Vì vậy, Công an xã thường xuyên đến tận nhà gặp gỡ, tuyên truyền, động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng người.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp thực hiện các đợt kiểm tra, xét nghiệm định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tái sử dụng ma túy, góp phần giúp những người từng lầm lỡ duy trì kết quả điều trị, ổn định cuộc sống.

Qua thống kê, năm 2021, trên địa bàn (bao gồm cả các xã trước khi sáp nhập) phát hiện 6 vụ với 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và 4 vụ với 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, lực lượng chức năng lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại địa bàn đối với 4 đối tượng và đưa 7 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tới năm 2025, không phát hiện hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay các tụ điểm phức tạp liên quan đến ma túy. Đây là kết quả của quá trình kiên trì triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng khi Xuân Hòa chính thức được công nhận là “Xã không ma túy”.

Đến tháng 9/2026, trên địa bàn còn quản lý 7 người nghiện (trong đó 5 người đang điều trị Methadone) và 5 người sau cai, không để phát sinh người nghiện mới.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, đã có 6.200 hộ dân ký cam kết xây dựng gia đình không có tệ nạn xã hội. Tại các trường học, 100% học sinh được tuyên truyền trực tiếp và ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy.

Ông Hà Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Để duy trì vững chắc địa bàn không ma túy, xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

"Chúng tôi tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản, nhất là xã đang triển khai mô hình “Thôn không ma túy” nhằm tạo dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, coi việc giữ gìn môi trường sống an toàn là trách nhiệm chung của mỗi người dân."