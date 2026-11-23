Ông Triệu Tài Tiến, xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường chăm sóc rừng quế của gia đình.

Tại xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường, gia đình ông Triệu Tài Tiến là một trong những hộ được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế dưới tán rừng. Trước đây, gia đình chủ yếu trồng ngô, sắn trên diện tích đất nương rẫy nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Được chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật, ông Tiến đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 2ha đất sang trồng quế. Đến nay, diện tích quế sinh trưởng tốt, mở ra triển vọng về nguồn thu lâu dài.

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình chuyển đổi cây trồng đang lan tỏa tại Cao Sơn. Nhiều hộ đã thay thế ngô, sắn trên những sườn đồi dốc bằng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn. Ngoài hỗ trợ cây giống, phân bón, người dân còn được hỗ trợ kinh phí trồng và chăm sóc rừng trong 4 năm đầu, qua đó giảm chi phí ban đầu, tạo điều kiện yên tâm sản xuất.

Riêng cây quế, toàn xóm hiện có gần 200ha. Những diện tích nương rẫy cho thu nhập thấp đang dần được phủ xanh bằng cây lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn nguyên liệu và thu nhập trong tương lai.

Người dân xã Nghinh Tường chăm sóc rừng trồng

Bà Triệu Thị Hạnh, người dân xóm Cao Sơn, cho biết chính sách hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật giúp các hộ thuận lợi hơn trong chuyển đổi sản xuất. Nhận thức được giá trị kinh tế lâu dài của trồng rừng, người dân ngày càng chủ động đầu tư chăm sóc, bảo vệ diện tích đã trồng.

Cùng với phát triển rừng sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng là giải pháp quan trọng để huy động cộng đồng tham gia giữ rừng. Đến nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh đã giao khoán gần 2.500ha rừng cho 23 cộng đồng dân cư trong khu vực. Mỗi thôn, xóm được hỗ trợ 50 triệu đồng/năm để phục vụ phát triển sản xuất, hỗ trợ vật liệu xây dựng và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Thông qua chính sách này, người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, đồng thời trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Trách nhiệm bảo vệ rừng từng bước trở thành việc chung của cộng đồng, không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách.

Ông Hà Mậu Hiệp, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Phượng Hoàng, Ban Quản lý rừng và Bảo tồn thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các thôn, xóm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người dân. Trên cơ sở đó, đơn vị tham mưu, triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng.

Thực tế cho thấy, công tác bảo vệ rừng sẽ bền vững hơn khi người dân sống gần rừng có sinh kế ổn định và được hưởng lợi thiết thực từ rừng. Việc kết hợp hỗ trợ phát triển rừng sản xuất với giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng tại Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng đang góp phần hài hòa lợi ích kinh tế với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên. Khi rừng mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống, người dân có thêm động lực gắn bó, chủ động bảo vệ tài nguyên và gìn giữ môi trường sinh thái. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng sinh kế lâu dài cho cộng đồng vùng đệm, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.