Địa bàn xã Kim Ngân có vị trí chiến lược đặc biệt với hơn 30,821km đường biên giới giáp nước bạn Lào, tiếp giáp nhiều xã lân cận và là nơi hội tụ của nhiều chủ thể quản lý rừng, như: Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong quản lý gần 29.000ha rừng tự nhiên; các tổ chức kinh tế (Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Công ty CP Lệ Ninh) quản lý trên 26.000ha rừng tự nhiên và hơn 5.000ha rừng trồng; lực lượng vũ trang quản lý trên 371ha rừng tự nhiên và 1.300ha rừng trồng; UBND xã Kim Ngân quản lý gần 5.000ha rừng tự nhiên và hơn 8.000ha rừng trồng. Tuy nhiên, thời gian qua hiệu quả kinh tế rừng tại xã Kim Ngân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Những khó khăn, hạn chế trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên rừng, đất rừng tại địa phương là do phần lớn diện tích rừng trồng nơi đây vẫn đang khai thác theo chu kỳ ngắn, chủ yếu cung cấp gỗ nguyên liệu cho sản xuất dăm, bóc gỗ nên giá trị kinh tế chưa cao; mạng lưới giao thông qua các thôn bản, như Eo Bù-Chút Mút, Tân Ly, Bạch Đàn... còn khó khăn và cơ sở hạ tầng lâm nghiệp chưa đồng bộ nên việc huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy gặp rất nhiều bất tiện.

Hạt Kiểm lâm xã Kim Ngân đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý việc trồng, khai thác rừng kinh tế tại địa bàn được giao quản lý - Ảnh : V.Minh

Bên cạnh đó, xã Kim Ngân có gần 9.800 nhân khẩu thì có 65% là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều sinh sống liền kề rừng, trình độ dân trí không đồng đều, thiếu việc làm ổn định và quỹ đất sản xuất nông nghiệp hạn hẹp khiến đời sống của bộ phận lớn đồng bào bản địa vẫn phụ thuộc vào việc khai thác lâm sản tự nhiên. Ngoài ra, tư duy sản xuất nhỏ lẻ, thậm chí tình trạng phát, lấn chiếm đất rừng trái phép để trồng keo, trồng sắn vẫn âm ỉ diễn ra...

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Ngân Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Để kinh tế rừng thực sự trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế ở địa phương, xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế rừng, như: Làm tốt công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; tổ chức lại sản xuất; phát triển vùng nguyên liệu tập trung; mở rộng liên kết chế biến và tìm hướng khai thác mới, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đặc biệt, UBND xã Kim Ngân đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã và Ban Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Trong năm 2026, địa phương đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Kim Ngân, Đồn Biên phòng Làng Ho, Công an xã cùng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động, họp bản tại các địa bàn trọng điểm, như: Trung Đoàn, Ho-Rum, Eo Bù-Chút Mút, An Bai, Hà Lẹc... thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng".

Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến nay, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xử lý dứt điểm 17 vụ vi phạm lâm luật ở địa bàn xã Kim Ngân, tịch thu sung công quỹ 0,814m³ gỗ, thu phạt hành chính nộp ngân sách 56,1 triệu đồng. Địa phương còn phối hợp cứu hộ, bàn giao 2 cá thể niệc nâu quý hiếm cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và tái thả thành công 1 cá thể lợn rừng nặng hơn 50kg về môi trường tự nhiên, góp phần làm tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Không dừng lại ở nhiệm vụ giữ rừng, xã Kim Ngân còn từng bước đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích người dân chuyển từ trồng rừng quảng canh sang thâm canh, chọn lọc giống chất lượng cao để hạn chế thiệt hại do thiên tai; nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã khai thác 256ha rừng trồng với sản lượng đạt hơn 20.840 tấn; diện tích trồng lại sau khai thác đạt 100%.

Điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế rừng ở Kim Ngân hiện nay, đó là bước đầu hình thành chuỗi liên kết giữa hộ trồng rừng với các cơ sở chế biến, tiêu thụ và từng bước chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn. Thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt và Hội chủ rừng phát triển bền vững Lệ Thủy (FOSDA), đến nay, địa phương đã có 840ha rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế (FSC). Đây là "tấm hộ chiếu" quan trọng giúp gỗ rừng trồng của Kim Ngân nâng cao giá trị kinh tế, tiếp cận các thị trường xuất khẩu khắt khe, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái.

Với phương châm phát triển kinh tế rừng bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế đơn thuần mà còn gắn liền với ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, thời gian tới, xã Kim Ngân sẽ đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị gắn với việc mở rộng diện tích rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ FSC, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư để người dân thực sự sống được, làm giàu được từ rừng.