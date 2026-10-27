Tạo sinh kế bền vững ở Vĩnh Thông

Anh Nông Văn Hới, thôn Khau Cưởm được hỗ trợ 2 con trâu.

Thôn Nặm Lẩu cách trung tâm xã Vĩnh Thông khoảng 10km, phần lớn dân cư là đồng bào Dao. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào chăm sóc và bảo vệ rừng.

Gia đình chị Triệu Thị Sái là một trong những hộ nghèo của thôn. Năm 2025, chị được hỗ trợ một con ngựa sinh sản. Từ ngày có ngựa, chị Sái dành nhiều thời gian chăm sóc, chủ động tận dụng nguồn cỏ tự nhiên, trồng thêm cỏ voi, đồng thời sử dụng thân cây ngô, cám gạo để bổ sung thức ăn. Nhờ đó, con ngựa phát triển tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn sinh sản.

Cũng từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất, gia đình anh Nông Văn Hới ở thôn Khau Cưởm, được cấp 2 con trâu sinh sản, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Trước và sau khi nhận trâu, gia đình được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, trồng cỏ voi và tiêm phòng cho vật nuôi.

Nhờ chăm sóc đúng cách, đàn trâu phát triển tốt và đã sinh sản. Với anh Hới, đây không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn vốn để gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân xã Vĩnh Thông được hỗ trợ gà giống để phát triển chăn nuôi.

Những câu chuyện trên là kết quả bước đầu từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đang được triển khai tại Vĩnh Thông. Riêng năm 2025, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 100% số thôn trên địa bàn xã được thụ hưởng chính sách.

Hơn 130 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng thuộc chương trình được hỗ trợ phát triển sản xuất, với trên 200 con vật nuôi, gồm trâu, ngựa, dê sinh sản theo chuỗi liên kết. Các mô hình được lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán chăn nuôi của địa phương. Một số vật nuôi đã sinh sản, bước đầu tạo nguồn sinh kế cho các hộ thụ hưởng.

Điểm đáng chú ý là các dự án không chỉ dừng ở việc cấp con giống mà còn gắn với hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, trồng cỏ và xây dựng phương án chăn nuôi phù hợp. Qua đó, người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao ý thức chủ động trong phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Tiếp nối các hoạt động này, tháng 8-2026, xã Vĩnh Thông triển khai Dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thịt cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số hơn 8.000 con gà giống được cấp cho 67 hộ, trong đó có 36 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo và 3 hộ dân tộc thiểu số.

Những mô hình sinh kế phù hợp tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng cao Vĩnh Thông.