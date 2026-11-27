Xác định đúng, hỗ trợ trúng

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng từ 17,2 triệu đồng năm 2020 lên 28,9 triệu đồng năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,9%/năm. Tuy nhiên, đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn 17,24%; 32/36 xã và 564/956 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những con số cho thấy kết quả giảm nghèo đã có chuyển biến nhưng khoảng cách phát triển giữa các địa bàn vẫn còn, đòi hỏi những giải pháp căn cơ, lâu dài hơn.

Trước thực tế đó, Lai Châu xác định giảm nghèo phải được thực hiện theo hướng đa chiều, không chỉ tập trung nâng cao thu nhập mà còn giải quyết những thiếu hụt về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh và thông tin. Trong giai đoạn 2021-2025, việc đánh giá nghèo được thực hiện thông qua 6 dịch vụ xã hội cơ bản với 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt. Đây là căn cứ để nhận diện đúng nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó xác định nội dung hỗ trợ phù hợp, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm.

Đào tạo nghề mở hướng thoát nghèo

Tại xã Tả Lèng, công tác giảm nghèo được triển khai gắn với điều kiện thực tế và lợi thế sản xuất của địa phương. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Tả Lèng, Giang Ma và Hồ Thầu, có diện tích tự nhiên hơn 13.000ha, 13 bản với 2.432 hộ dân, 12.548 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông, Dao. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện sản xuất và đời sống giữa các bản còn có sự khác biệt, đặt ra yêu cầu phải lựa chọn giải pháp giảm nghèo phù hợp với từng nhóm hộ.

Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026 của xã cho thấy, số hộ nghèo giảm từ 286 hộ xuống còn 220 hộ; hộ cận nghèo giảm từ 141 hộ xuống còn 83 hộ. Bí quyết giảm nghèo ở Tả Lèng đó là chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Xã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát nhu cầu của người dân, nắm bắt thị trường lao động để lựa chọn nghề đào tạo phù hợp. Lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và thanh niên dân tộc thiểu số được ưu tiên tiếp cận các chương trình. Từ đầu tháng 7/2026, xã tổ chức 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với 90 học viên tham gia gồm: kỹ thuật trồng nấm và chăn nuôi gà.

Anh Giàng A Phổng ở bản Mào Phô chia sẻ: Trước đây, gia đình chủ yếu sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm. Qua lớp học, tôi hiểu thêm về kỹ thuật và quy trình trồng nấm rơm, kỳ vọng có thể áp dụng tại gia đình để tạo thêm nguồn thu nhập.

Năm 2026 xã Tả Lèng đã giải quyết việc làm cho 160 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%.

Được biết, định hướng đến năm 2030 tỉnh phấn đấu có khoảng 460 hợp tác xã; dự kiến đào tạo khoảng 4.700 lao động/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,5%. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay vẫn là nguy cơ tái nghèo do sinh kế của một bộ phận hộ dân thiếu ổn định, khả năng tích lũy và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh còn hạn chế, biến động giá cả. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ vốn, giống, vật tư sản xuất, cần chú trọng nâng cao kỹ năng quản lý kinh tế hộ, năng lực tổ chức sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường. Giảm nghèo bền vững là hành trình lâu dài, không thể chỉ trông chờ vào những khoản hỗ trợ trước mắt, Lai Châu đang từng bước chuyển từ hỗ trợ để thoát nghèo sang tạo điều kiện để người dân tự vươn lên. Đó cũng là nền tảng để Lai Châu hiện thực hóa mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 10% vào năm 2030, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.