Tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống nông dân

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố phối hợp địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: ĐVCC

Hỗ trợ từ sản xuất đến đầu ra

Nhằm giúp hội viên giảm áp lực về chi phí đầu tư sản xuất, Hội Nông dân phường Hương Trà phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình giới thiệu cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm và các dịch vụ hỗ trợ nông dân, thu hút 70 hội viên tham gia.

Bà Phạm Thị Lụa, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Trà cho biết, hội viên được giới thiệu các sản phẩm phân bón Bình Điền và Mặt Trời Mới cùng chính sách cung ứng trả chậm, giúp chủ động nguồn vật tư phục vụ sản xuất, nhất là trong những thời điểm cần tập trung chăm sóc cây trồng.

Chương trình còn giới thiệu các giống lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, qua đó giúp hội viên có thêm lựa chọn trong sản xuất và tìm kiếm việc làm.

Theo bà Phạm Thị Lụa, việc kết nối hội viên với các đơn vị cung ứng vật tư, giống cây trồng và dịch vụ việc làm không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn giúp người dân tiếp cận những nguồn hỗ trợ có địa chỉ cụ thể.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Chiểu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ xã Phước Trà. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, các tổ chức hội còn chú trọng kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm do hội viên làm ra. Đây là hướng đi cần thiết nhằm giúp các mô hình kinh tế hộ gia đình, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa phường Liên Chiểu và xã Phước Trà, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Chiểu vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân tham gia giới thiệu, mua sản phẩm do phụ nữ xã Phước Trà làm ra như thanh dinh dưỡng mè đen, yến thô, chổi, muối ớt chim chim…

Bà Huỳnh Lê Hồng Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Chiểu cho biết, thời gian qua, hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Nổi bật là phát động chương trình “30 ngày đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp” với tổng kinh phí 65 triệu đồng, xây dựng video giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ phường Liên Chiểu và xã kết nghĩa Phước Trà, hỗ trợ tiêu thụ 950 sản phẩm.

Thông qua chương trình, sản phẩm của hội viên được giới thiệu đến nhiều người tiêu dùng hơn, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ hai địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

Đào tạo nghề, mở rộng cơ hội sinh kế

Cùng với hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động được các cấp hội quan tâm triển khai, nhất là đối với lao động nữ và người dân khu vực nông thôn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề nấu ăn, trang điểm và cắm hoa. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Hòa Vang, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp UBND xã và Trường Trung cấp nghề Ý Việt tổ chức 3 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho hơn 70 lao động nữ trên địa bàn, gồm nấu ăn, cắm hoa và trang điểm cơ bản.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Vang cho hay, các lớp học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề thiết thực, giúp chị em phát huy khả năng, từng bước nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội việc làm.

Đây đều là những nghề có thể vận dụng linh hoạt trong đời sống, phù hợp với nhu cầu của thị trường dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Tham gia lớp học trang điểm, chị Nguyễn Thị Thúy Vương (thôn Túy Loan Tây) chia sẻ, qua thời gian học tập, chị đã biết cách trang điểm cho bản thân và có thêm kiến thức để phục vụ nhu cầu làm đẹp của người khác. Sau khóa học, chị dự định sẽ mở tiệm trang điểm để tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.

Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Liên triển khai đào tạo nghề cho người dân địa phương. Ảnh: Trường Cao đẳng Đà Nẵng

Để hoạt động đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với nhu cầu sản xuất nông nghiệp và khả năng tạo việc làm của người lao động.

Ông Bùi Quốc Yên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố cho biết, từ ngày 1/1 đến 9/11/2026, trung tâm phối hợp tổ chức 24 lớp đào tạo nghề, với 783 học viên. Trong đó, có 10 lớp kỹ thuật pha chế và 14 lớp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây nông nghiệp.

Các lớp kỹ thuật nông nghiệp giúp học viên bổ sung kiến thức, kỹ năng phục vụ sản xuất, trong khi nghề pha chế và các nghề dịch vụ tạo thêm lựa chọn việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp.

Việc đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, kết hợp hỗ trợ sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm góp phần giúp nông dân, lao động nông thôn chủ động hơn trong phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.