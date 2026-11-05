Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên

Mường Nhé là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, với đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân nơi đây chủ yếu chăn nuôi, làm nương rẫy theo kinh nghiệm truyền thống nên không phát huy hiệu quả. Để thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, nhiều năm qua chính quyền địa phương liên tục mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao trình độ sản xuất. Nhờ vậy, người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, ổn định sinh kế bền vững, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Anh Giàng A Vềnh, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Mường Nhé cho biết, từ năm 2022 đến nay, trung tâm mở trên 30 lớp đào tạo nghề cho trên 1.000 người dân tộc trên địa bàn. Các lớp đào tạo tập trung vào ngành nghề thiết thực, gần gũi với người dân như: Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò, lợn; kỹ thuật và chăm sóc cây mắc ca; kỹ thuật trồng - quản lý dịch hại trên cây lúa, ngô; kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả; kỹ thuật trồng khai thác rừng… Qua các lớp đào tạo, hơn 70% người dân áp dụng tốt kiến thức được bổ sung về khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn để tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2029 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; giải quyết được việc làm từ 75 – 80% trong số lao động qua đào tạo.

Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình ông Lầu Chờ Dế, bản Từ Xa B, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên hết sức khó khăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào việc chăn nuôi trâu, bò nhưng do chưa có kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh nên đàn trâu, bò của gia đình thường bị ốm, chết. Sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu bò, ông Dế đã vận dụng kiến thức đã học vào việc chăn nuôi của gia đình như nuôi nhốt nhằm bảo vệ đàn chăn nuôi, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe của trâu, bò. Khi phát hiện trâu bò bị ốm hay mắc bệnh, ông chủ động mua thuốc về điều trị, bổ sung thêm thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, đàn trâu, bò của gia đình sinh trưởng và phát triển ổn định, tạo nguồn thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/năm.

Còn Anh Lò Văn Huấn ở bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên lại là điển hình vươn lên nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật. Trước đây, vườn cam của gia đình nhanh cằn cỗi, sâu bệnh và giảm năng suất. Khi biết địa phương có tổ chức mô hình trồng cam Vinh, anh hăng hái tham gia và được hỗ trợ giống cũng như được cán bộ “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn quy trình chăm sóc chuẩn, vườn cam đã phát triển và cho năng suất cao hơn. Bên cạnh cam, anh còn trồng thêm bưởi, mít để đa dạng hóa thu nhập. Anh mong muốn Nhà nước tiếp tục hỗ trợ vốn và tập huấn kỹ thuật để phát triển sản xuất hàng hóa bền vững.

Theo thống kê, giai đoạn 2019–2024, toàn tỉnh Điện Biên đã đào tạo nghề cho hơn 52.000 lao động, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 82,5%; giải quyết việc làm mới cho hơn 59.000 người, chủ yếu tại các huyện vùng cao như Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Ảng, Tủa Chùa.

Những kết quả này cho thấy việc hỗ trợ sản xuất có ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị đầu tư ban đầu. Khi người dân được tiếp cận kỹ thuật, tham gia tổ chức sản xuất và có cơ hội kết nối thị trường, khả năng chủ động phát triển kinh tế gia đình sẽ từng bước được nâng lên.

Với Điện Biên, mục tiêu cuối cùng của các chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là hoàn thành số lượng dự án hay giải ngân nguồn vốn, mà quan trọng hơn là giúp người dân có việc làm, có thu nhập ổn định và từng bước chủ động vươn lên thoát nghèo.

Khi nguồn lực Nhà nước được kết nối hiệu quả với nguồn lực của người dân và doanh nghiệp, những mô hình sản xuất phù hợp có thể trở thành nền tảng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, khai thác lợi thế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đây chính là hướng đi có ý nghĩa lâu dài trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.