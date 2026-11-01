Tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh Trung học Phổ thông

Toàn cảnh vòng chung kết Cuộc thi.

Được phát động từ ngày 8/9/2026 tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, cuộc thi hướng tới mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện ngoại ngữ lành mạnh, bổ ích; khuyến khích học sinh chủ động trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như cuộc sống.

Sau 2 tháng triển khai vòng sơ khảo tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, 4 trường gồm: THPT Như Thanh, THPT Dân tộc Nội trú, THPT Hậu Lộc 2 và THPT Triệu Sơn 3 đã xuất sắc được lựa chọn tham gia tranh tài ở vòng chung kết. Với hình thức thi sôi nổi, nội dung phong phú, cuộc thi tạo điều kiện để học sinh thể hiện vốn từ vựng, kiến thức ngữ pháp, khả năng nghe, nói, phản xạ ngôn ngữ và tư duy bằng tiếng Anh.

Kết quả chung cuộc, đội thi đến từ trường THPT Như Thanh đã xuất sắc đạt giải Nhất, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội lọt vào vòng chung kết.

Đông đảo học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh cổ vũ cho các đội thi.

Cuộc thi góp phần lan tỏa tinh thần học ngoại ngữ trong học sinh THPT, tạo động lực để các nhà trường đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm. Qua đó, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động trang bị năng lực ngoại ngữ và những kỹ năng cần thiết, sẵn sàng tiếp cận tri thức mới, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc và hội nhập quốc tế.