Tạo sân chơi thể thao cho người khuyết tật

Anh Nguyễn Thanh Bình (bên phải) duy trì thói quen tập luyện và thi đấu bóng bàn thường xuyên. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Tự tin nhờ thể thao

Hơn 25 năm gắn bó, bóng bàn trở thành thói quen hằng ngày của anh Nguyễn Thanh Bình (phường Hải Châu). Với anh Bình, bóng bàn không chỉ mang đến nền tảng thể lực tốt, sự dẻo dai, nhanh nhẹn, mà còn là cầu nối kết nối đam mê, giúp anh tự tin vươn lên trong cuộc sống.

“Tôi dành thời gian tập luyện và thi đấu bóng bàn từ nhiều năm trước. Dần dà, môn thể thao này trở thành thói quen và cũng là công việc hằng ngày của tôi. Hiện tôi dạy, chia sẻ đam mê bóng bàn tại Câu lạc bộ Phước Ninh”, anh Bình chia sẻ.

Theo đuổi môn bóng bàn của anh Bình là hành trình đầy nghị lực. Bị khuyết tật đôi tay nhưng anh nỗ lực tập luyện để chơi tốt môn thể thao này. Những khiếm khuyết ở đôi tay được bù đắp bằng sự tập trung, khả năng di chuyển, đánh bóng chuẩn xác và tinh thần quyết tâm. Dễ thấy ở anh Bình là tinh thần không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Kinh nghiệm cũng được tay vợt này đúc kết qua nhiều năm theo đuổi bóng bàn để đóng góp cho thể thao người khuyết tật thành phố. Những năm qua, hình ảnh anh Bình tỏa sáng tại sân chơi dành cho người khuyết tật quốc gia trở nên quen thuộc. Mới đây, tại Giải vô địch quốc gia môn bóng bàn người khuyết tật năm 2026, anh Bình cùng đồng đội xuất sắc mang về 4 Huy chương Vàng nội dung đồng đội và đôi.

Anh Nguyễn Gia Huy (xã Thăng Bình) cũng giữ được sự nhanh nhẹn và tự tin nhờ tập luyện điền kinh thường xuyên. Câu chuyện của anh truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ cũng như những người đam mê thể thao.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, anh Huy bị bại não nhẹ từ khi được sinh ra. Tuy nhiên, không chùn bước trước những trở ngại, anh quyết tâm theo đuổi đam mê chạy bộ. Hiện anh là gương mặt quen thuộc tại các giải chạy phong trào, có thể chinh phục cự ly dài đến 21km. Ngoài ra, anh Huy thường xuyên tham gia Giải điền kinh người khuyết tật quốc gia, mang về nhiều huy chương danh giá cho thể thao Đà Nẵng.

“Thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi để tôi gặp gỡ, giao lưu với những người có chung niềm đam mê. Tôi nghĩ rằng, tất cả mọi người đều có thể chơi tốt môn thể thao phù hợp, miễn là có niềm tin và quyết tâm theo đuổi”, anh Huy chia sẻ.

Thành phố duy trì tổ chức giải đấu hằng năm nhằm mang đến sân chơi hấp dẫn cho người khuyết tật. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Duy trì sân chơi hấp dẫn

Để lan tỏa phong trào, thành phố khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vui chơi, thi đấu thể thao. Đối với người khuyết tật, Giải thể thao người khuyết tật các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng trở thành điểm hẹn hằng năm. Từ sân chơi này, nhiều người khuyết tật có thêm niềm tin, động lực để duy trì thói quen tập luyện hằng ngày.

Thành phố đang chuẩn bị cho Giải thể thao người khuyết tật các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng 2026. Ngoài điền kinh, bóng bàn và cầu lông, giải mở rộng quy mô khi tổ chức thêm môn pickleball.

Dự kiến, môn điền kinh có 8 nội dung, gồm: đẩy tạ nam (5kg), đẩy tạ nữ (4kg), đẩy tạ nam khiếm thị (5kg), đẩy tạ nữ khiếm thị (4kg), chạy 100m nam, chạy 100m nữ, chạy 100m nam khiếm thị, chạy 100m nữ khiếm thị. Môn cầu lông có 7 nội dung, gồm: đơn nam đứng, đơn nữ đứng, đơn nam ngồi xe lăn, đơn nữ ngồi xe lăn, đôi nam đứng, đôi nữ đứng, đôi nam nữ đứng. Môn bóng bàn có 6 nội dung, gồm: đơn nam đứng, đơn nữ đứng, đơn nam ngồi xe lăn, đơn nữ ngồi xe lăn, đôi nam đứng, đôi nam ngồi xe lăn. Môn pickleball có các nội dung đánh đôi, đơn dành cho nam và nữ.

Theo ông Trương Công Nghiêm, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng, nhiều người khuyết tật chủ động chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện và thi đấu thường xuyên là tín hiệu tích cực về sự lan tỏa của phong trào.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho người khuyết tật tham gia tập luyện thường xuyên với các môn như cầu lông, bóng bàn, điền kinh, bơi, pickleball… Hiện các vận động viên người khuyết tật nỗ lực tập luyện và sẵn sàng tham gia giải đấu do thành phố tổ chức.

“Việc thành phố duy trì tổ chức sân chơi thể thao dành cho người khuyết tật không chỉ là hoạt động thi đấu chuyên môn mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khích lệ người khuyết tật phát huy ý chí, nghị lực vượt khó; đồng thời, khẳng định khả năng hòa nhập mạnh mẽ của người khuyết tật vào đời sống xã hội. Thông qua giải cũng là dịp để các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người khuyết tật tiếp cận thể thao, văn hóa và các dịch vụ xã hội. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, đồng hành và tôn trọng sự khác biệt, khẳng định Đà Nẵng là thành phố nhân văn, thân thiện, vì tất cả mọi người”, ông Nghiêm nói.