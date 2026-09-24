Tạo sân chơi Robotics cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc

Mùa giải kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 5/2027. (ảnh: BTC)

Giải Vô địch Robotics Việt Nam (Vietnam Robotics Championship - VRC) mùa giải 2026–2027 vừa được phát động trên phạm vi toàn quốc, tạo sân chơi Robotics cho học sinh, sinh viên và mở cơ hội tham gia hệ thống thi đấu quốc tế.

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) - Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM (SEPA) tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2026.

Các em học sinh chạy thử robot. (ảnh: BTC)

VRC được xây dựng theo hệ thống Robotics Education & Competition Foundation (RECF), hướng tới phát triển năng lực thiết kế kỹ thuật, chế tạo, lập trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và đổi mới sáng tạo cho người học. Mùa giải gồm ba chương trình: RECF Engage dành cho học sinh tiểu học và THCS; RECF Achieve dành cho học sinh THCS và THPT; RECF Inspire dành cho người học sau THPT, cao đẳng và đại học.

Không chỉ thi đấu, các đội phải trải qua quá trình thiết kế, chế tạo, lập trình, thử nghiệm và cải tiến robot. Các nội dung đánh giá gồm kỹ năng điều khiển, lập trình tự động, thi đấu liên minh, nhật ký kỹ thuật và phỏng vấn đội. Ban Tổ chức nhấn mạnh nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, trong đó học sinh, sinh viên trực tiếp thực hiện các quyết định cốt lõi về robot và chiến thuật thi đấu.

Theo kế hoạch, mùa giải kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 5/2027. Vòng khu vực và vòng thi trực tuyến toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 10-11/2026; Chung kết Quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 với quy mô khoảng 100-150 đội.

Các đội tuyển xuất sắc, đủ điều kiện sẽ có cơ hội được đề cử tham dự RECF STEM World Championship 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 27/4 đến 6/5/2027 tại St. Louis, Missouri (Mỹ).

Ban Tổ chức cho biết VRC hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục Robotics cho học sinh, sinh viên trên cả nước, đồng thời kết nối trường học, đại học, câu lạc bộ, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.