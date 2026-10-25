Tạo sân chơi giúp công nhân rèn luyện sức khỏe

Niềm vui của các cầu thủ đội vô địch giải đấu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Diễn ra từ ngày 11-10, giải bóng đá thu hút 16 đội đến từ công đoàn cơ sở các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX-KCN TPHCM tham gia. Sau 2 tuần thi đấu, 16 đội đã hoàn thành giải đấu với tinh thần đoàn kết, đội công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mitek Việt Nam (KCX Tân Thuận) giành chức vô địch.

Ngoài giải thưởng cho các đội, Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân: thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất.

Các cầu thủ tranh tài tại Giải bóng đá công nhân các KCX-KCN lần thứ nhất. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo Ban Tổ chức, giải đấu bóng đá là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho lực lượng công nhân đang làm việc tại các KCX-KCN trên địa bàn Thành phố.

Các cầu thủ đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất và vua phá lưới. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu nhận phần thưởng là chiếc xe đạp. Ảnh: THÁI PHƯƠNG