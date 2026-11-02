Tạo nguồn từ thực tiễn

Thực tế cho thấy, năng lực của một người khó được đánh giá đầy đủ nếu chỉ qua hồ sơ, bằng cấp. Khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là tổ chức, điều hành công việc, ưu điểm, hạn chế mới bộc lộ rõ. Một người làm tốt nhiệm vụ cá nhân chưa hẳn đã biết phân công, phối hợp, hướng dẫn tập thể. Vì thế, giao việc để thử sức là cách giúp mỗi người nhận rõ khả năng, bổ sung kiến thức, điều chỉnh phương pháp, tác phong; đồng thời giúp cấp trên đánh giá sát năng lực cán bộ, nhân viên.

Tiểu đội trưởng trên cương vị thực tập Phó trung đội trưởng duy trì kiểm tra vệ sinh cá nhân sáng, tại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: baotayninh.vn

Cách làm này có thể vận dụng tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là khi thực tiễn thay đổi nhanh, đặt ra những yêu cầu mới. Tùy nhiệm vụ, vị trí mà giao cán bộ, nhân viên chủ trì một phần việc, điều hành nhóm công tác hoặc giải quyết vấn đề cụ thể. Qua đó, cấp có thẩm quyền có thêm căn cứ lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ; người được giao việc có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy.

Tuy nhiên, giao thực tập phải gắn với hướng dẫn, kiểm tra. Người giữ cương vị phải theo dõi, giúp đỡ, kịp thời uốn nắn và chịu trách nhiệm trong phạm vi chức trách; không chuyển việc, đẩy trách nhiệm cho người thực tập. Nhiệm vụ phải vừa sức, rõ yêu cầu; vướng mắc vượt khả năng phải được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Chăm lo “cái gốc” phải lấy chất lượng công việc làm thước đo, gắn bồi dưỡng với sử dụng cán bộ. Không mạnh dạn giao việc và tận tâm dìu dắt thì khó có được đội ngũ kế cận vững vàng.