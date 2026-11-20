Lãnh đạo Thuế tỉnh đối thoại, hướng dẫn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp.

10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh quản lý đạt 46.062 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán pháp lệnh và bằng 105,4% so với cùng kỳ. Điểm sáng trong bức tranh thu ngân sách là nguồn thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 17.284 tỷ đồng, bằng 132% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 8.769 tỷ đồng, bằng 136,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thu ngân sách chưa cân đối giữa các lĩnh vực; một số khoản thu như tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân chưa đạt tiến độ dự toán do thị trường bất động sản trầm lắng, vướng mắc trong định giá đất cũng như tác động từ các chính sách giảm thuế. “Sức khỏe” của một bộ phận doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến số tiền nợ đọng thuế còn ở mức cao.

Xác định việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh là giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, Thuế tỉnh đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, hỗ trợ thực chất. Ngành Thuế thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế nhằm giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền. Tính đến hết quý III/2026, cơ quan thuế đã giải quyết 21.568 hồ sơ hoàn thuế (gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân) với tổng số tiền hơn 5.607 tỷ đồng, trong đó, 100% hồ sơ được thực hiện bằng phương thức điện tử; tiếp nhận và xử lý 49 hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế với số tiền 24,66 tỷ đồng; gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế với tổng số tiền hơn 918,4 tỷ đồng.

Cùng với khơi thông nguồn lực tài chính, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của toàn ngành đạt 97,42%, chỉ số hài lòng của người nộp thuế đạt gần 90%. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng được đổi mới theo hướng đa kênh và dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh hình thức trực tuyến, cơ quan thuế tổ chức 174 hội nghị đối thoại, tập huấn với gần 70.000 lượt người tham dự, qua đó, kịp thời giải đáp nhiều vướng mắc cho người nộp thuế. Đặc biệt, nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, Thuế tỉnh đã rà soát, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm về hóa đơn điện tử.

Đánh giá về sự đồng hành của cơ quan chức năng, đồng chí Đặng Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Đối ngoại Tập đoàn Prime chia sẻ: “Môi trường đầu tư thông thoáng và sự đồng hành, tháo gỡ khó khăn kịp thời của chính quyền tỉnh là điểm tựa quan trọng để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, vững vàng vượt qua các thách thức của thị trường. Việc ngành Thuế thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục và hỗ trợ hoàn thuế nhanh chóng không chỉ giúp Tập đoàn Prime tối ưu hóa dòng vốn để tái đầu tư công nghệ, mà còn nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác của doanh nghiệp trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước”.

Để nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ngân sách bền vững, hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026, những tháng cuối năm, Thuế tỉnh tập trung điều hành thu sát với diễn biến thực tế của từng địa bàn, từng sắc thuế và nhóm người nộp thuế. Cùng với rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa như bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản và thương mại điện tử, ngành đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử để chống thất thu và quyết liệt thu hồi nợ đọng. Tiếp tục đẩy nhanh Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đất đai, dự án đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử. Sự kết hợp đồng bộ giữa kỷ cương quản lý và tinh thần đồng hành, phục vụ chính là nền tảng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá, đóng góp nguồn lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.