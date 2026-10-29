Tạo nguồn thu bền vững, góp sức hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Thi đua từ những nhiệm vụ trọng tâm

Thuế tỉnh Lào Cai xác định thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trước hết phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực: quản lý tốt nguồn thu hiện có, kịp thời phát hiện các nguồn thu tiềm năng, nâng cao hiệu quả thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động, gia tăng năng lực sản xuất và đóng góp lâu dài cho ngân sách địa phương. Những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách là cơ sở quan trọng để Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai các giải pháp thi đua trong giai đoạn mới.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai.

Trên cơ sở đó, Thuế tỉnh Lào Cai xác định việc theo dõi tiến độ thu phải được thực hiện thường xuyên, chi tiết theo từng địa bàn, lĩnh vực, khoản thu và sắc thuế. Những nguồn thu có khả năng tăng trưởng cần được khai thác hiệu quả; các khoản thu còn khó khăn phải được rà soát, đánh giá cụ thể để có giải pháp phù hợp. Mục tiêu đặt ra là quản lý đầy đủ các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng thất thu, nợ đọng và vi phạm pháp luật thuế. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua, góp phần củng cố nguồn lực tài chính cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/10 đạt 17.362 tỷ đồng, bằng 99% dự toán Trung ương giao, bằng 74% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt 10.531 tỷ đồng; thu huy động đóng góp khai thác khoáng sản đạt 672 tỷ đồng; thu xổ số đạt 69 tỷ đồng... Kết quả này cho thấy nguồn thu tiếp tục duy trì đà tăng so với cùng kỳ, tạo tiền đề để ngành thuế tập trung các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế tỉnh Lào Cai chú trọng đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế. Quan điểm xuyên suốt là tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuận lợi, thực hiện nghĩa vụ đúng quy định, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Toàn tỉnh hiện có hơn 11.900 doanh nghiệp đang hoạt động và 43.000 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ và đóng góp nguồn lực cho ngân sách Nhà nước.

Các chính sách miễn, giảm thuế của Nhà nước đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ được tập trung triển khai là tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Cơ quan thuế tăng cường tuyên truyền trên nhiều kênh, kết hợp hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở với giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai trên cơ sở bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ thể hiện định hướng đồng hành với người nộp thuế, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn cử như, Nghị định số 174 của Chính phủ quy định giảm thuế giá trị gia tăng thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế giá trị gia tăng theo chỉ đạo của Chính phủ đã giảm thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2025 khoảng 144 tỷ đồng và 290 tỷ đồng năm 2026.

Các hội nghị tuyên truyền về chính sách thuế mới thường xuyên được tổ chức, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mới đây, thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, qua rà soát bước đầu, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 99,86% được hưởng chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân; mức giảm thu dự kiến ảnh hưởng đến ngân sách là 60 tỷ đồng trong năm 2026 và 85 tỷ đồng trong năm 2027. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31%, chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến ảnh hưởng đến số thu lần lượt 12 tỷ đồng năm 2026 và 18 tỷ đồng năm 2027.

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý thuế

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa, Thuế tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý thuế. Từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quản lý hóa đơn đến tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, các quy trình nghiệp vụ từng bước được điện tử hóa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.

Cán bộ Thuế cơ sở 7 hướng dẫn người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Việc xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile và thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng điện tử giúp người nộp thuế tiếp cận phương thức thực hiện thủ tục hành chính hiện đại. Do đó, tỷ lệ người nộp thuế đã sử dụng ứng dụng eTaxMobile trên toàn tỉnh hiện đạt hơn 40%. Nhiều thủ tục có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm áp lực hành chính và tăng tính minh bạch.

Đối với cơ quan quản lý, chuyển đổi số mở ra khả năng khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, nâng cao năng lực phân tích, theo dõi tình hình hoạt động của người nộp thuế và nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu. Trên cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế có điều kiện phân loại rủi ro, xác định lĩnh vực cần tập trung kiểm tra, giám sát, từ đó sử dụng nguồn lực quản lý hợp lý hơn, tránh kiểm tra dàn trải và hạn chế gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật.

Ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.

Giai đoạn 2026 - 2030, định hướng của ngành thuế là xây dựng hệ thống quản trị thông minh, minh bạch, hiệu quả và có mức độ tự động hóa cao, dựa trên dữ liệu lớn và công nghệ hiện đại. Thuế tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ thuế số và khai thác dữ liệu phục vụ chống thất thu sẽ là những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ mà còn là sự thay đổi toàn diện trong tư duy, phương thức làm việc và cách thức phục vụ người nộp thuế.

Bà Vương Bích Hằng - Phó trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cho biết: “Thời gian tới, ngành thuế tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn là người hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách”.

Thi đua không chỉ dừng lại ở những chỉ tiêu thu ngân sách trước mắt mà còn hướng đến hiệu quả quản lý lâu dài, xây dựng niềm tin giữa cơ quan thuế với người dân, doanh nghiệp. Khi nguồn thu được quản lý chặt chẽ, chính sách được thực hiện minh bạch, người nộp thuế được hỗ trợ kịp thời và môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, ngành thuế sẽ góp phần tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc, đồng hành cùng Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.