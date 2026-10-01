Tạo nguồn tài nguyên dữ liệu hộ tịch

Ðể hiểu rõ hơn ý nghĩa, giá trị thực tiễn cũng như những mục tiêu trọng tâm của công tác này thời gian tới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau gặp gỡ, trao đổi với ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

- Thưa ông, vì sao số hoá dữ liệu hộ tịch được ngành xác định là nhiệm vụ nền tảng trong tiến trình CÐS? Việc này tạo ra sự thay đổi như thế nào trong phương thức quản lý?

Ông Trần Hoàng Lộc: Có thể khẳng định, số hoá dữ liệu hộ tịch là một trong những nhiệm vụ nền tảng của quá trình CÐS trong lĩnh vực tư pháp. Bởi lẽ, dữ liệu hộ tịch gắn liền với mỗi người dân từ khi sinh ra, xuyên suốt quá trình thay đổi tình trạng hộ tịch cho đến khi qua đời.

Khi dữ liệu hộ tịch được số hoá, quản lý tập trung, chính xác và thống nhất, phương thức quản lý sẽ từng bước chuyển dịch mạnh mẽ: từ việc dựa nhiều vào hồ sơ, sổ sách giấy truyền thống sang quản lý hoàn toàn trên dữ liệu số.

Ðiều này không chỉ giúp cơ quan tư pháp quản lý thông tin hộ tịch nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa sai sót, mà quan trọng hơn còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện TTHC. Người dân sẽ giảm đáng kể thời gian đi lại, giảm việc chuẩn bị giấy tờ cũng như các chi phí phát sinh liên quan.

Ngành Tư pháp Cà Mau phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xuyên suốt: “Dữ liệu chính xác - Khai thác liên thông - Người dân được hưởng lợi".

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Hoàng Lộc

- Khi nguồn dữ liệu hộ tịch được số hoá, chuẩn hoá và “làm sạch”, giá trị lớn nhất mang lại cho công tác quản lý Nhà nước cũng như việc giải quyết TTHC cho người dân là gì, thưa ông?

Ông Trần Hoàng Lộc: Theo tôi, giá trị lớn nhất chính là việc dữ liệu hộ tịch trở thành nguồn tài nguyên dữ liệu giá trị, phục vụ trực tiếp và hiệu quả cho cả công tác quản lý Nhà nước và đời sống người dân.

Khi dữ liệu đã bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và thống nhất, các cơ quan nhà nước có thể dễ dàng khai thác, đối chiếu thông tin nhanh chóng trong quá trình xử lý, giải quyết TTHC.

Ðối với người dân, lợi ích thiết thực nhất là những thông tin cá nhân đã có và được xác thực trên hệ thống sẽ từng bước được khai thác tự động để giải quyết thủ tục. Cơ quan chức năng sẽ hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải kê khai hay cung cấp lại cùng một loại thông tin nhiều lần.

Ðồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cơ quan nhà nước theo quy định, góp phần tích cực xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Dữ liệu hộ tịch được số hoá là nguồn tài nguyên dữ liệu giá trị, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đời sống người dân. (Trong ảnh: Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cái Nước phục vụ người dân đến giao dịch).

- Ông có thể cho biết nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu cụ thể của ngành tư pháp thời gian tới, nhằm hoàn thiện và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu hộ tịch?

Ông Trần Hoàng Lộc: Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, cập nhật, chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu hộ tịch. Chúng tôi quyết tâm bảo đảm nguồn dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, tức là đầy đủ, chính xác, thống nhất, an toàn và được cập nhật kịp thời.

Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đối soát, kết nối và khai thác dữ liệu hộ tịch theo đúng quy định.

Mục tiêu cuối cùng là biến dữ liệu hộ tịch thành nguồn lực phục vụ người dân và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước. Qua đó, đơn giản hoá TTHC, giảm tối đa giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Chúng tôi xác định đây là quá trình lâu dài, cần thực hiện thường xuyên, liên tục và luôn phải gắn liền với yêu cầu tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin. Suy cho cùng, CÐS trong lĩnh vực hộ tịch phải hướng đến cốt lõi là phục vụ người dân ngày càng nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn./.

- Xin cảm ơn ông!