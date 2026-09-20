Tạo nguồn tại chỗ, phát triển Đảng từ cơ sở

Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ thuộc Đảng bộ xã Thần Sa.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 3.900 đảng viên mới được kết nạp, đạt 81,18% kế hoạch. Trong 93 đơn vị được giao chỉ tiêu, mới có 15 đơn vị hoàn thành hoặc vượt kế hoạch. Dẫn đầu là xã Sảng Mộc, tiếp đến là Đại Từ, Phú Xuyên, Thần Sa và Tràng Xá.

Thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thường đi làm xa, số ở lại địa phương không phải ai cũng có điều kiện hoặc nguyện vọng tham gia công tác xã hội. Vì vậy, việc phát hiện những nhân tố tích cực ngay trong các hoạt động ở cơ sở được xem là cách làm để mở rộng nguồn phát triển đảng viên. Đây cũng là cách làm hiệu quả được Đảng ủy xã Thần Sa triển khai ngay trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc tạo nguồn được thực hiện ngay từ các xóm, chú trọng những người tích cực trong đoàn thể, hoạt động phong trào và có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ đó, đến nay, Thần Sa đã kết nạp 16 đảng viên, vượt 14,3% kế hoạch của năm 2026.

Tiêu biểu như trường hợp của đảng viên Triệu Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Kim Sơn. Từ năm 2019, chị Hà đã tích cực tham gia các phong trào phụ nữ, cùng chị em trong xóm bảo tồn trang phục, tiếng nói của đồng bào Dao. Từ những công việc gắn với cộng đồng, chị Hà được Chi bộ xóm Kim Sơn phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng.

Chị Hà chia sẻ: “Chi bộ đã phân công 2 đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình rèn luyện, phấn đấu. Đến tháng 7-2026, tôi vinh dự được kết nạp Đảng. Đây là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục cố gắng trong công việc và các hoạt động ở địa phương”.

Đồng chí Lương Văn Thực, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thần Sa chia sẻ: Đảng ủy xã đã giao các chi bộ nắm chắc tình hình quần chúng ở từng địa bàn, phát hiện những người tích cực qua công việc và phong trào. Khi đã có nguồn thì tiếp tục giao việc, phân công đảng viên giúp đỡ, theo dõi quá trình phấn đấu. Làm như vậy vừa tạo được nguồn, vừa có điều kiện đánh giá quần chúng một cách thực chất trước khi giới thiệu kết nạp.

Cách làm tương tự cũng được xã Tràng Xá triển khai hiệu quả trong công tác phát triển Đảng ở địa phương. Anh Lê Đức Minh là thành viên Tổ an ninh, trật tự xóm Đồng Ruộng. Trong suốt quá trình công tác, anh Minh chủ động tham gia nắm tình hình, giữ gìn an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh ở xóm. Sau khi được Chi bộ xóm giới thiệu đi học bồi dưỡng kiến thức về Đảng và trải qua thời gian rèn luyện, đúng dịp 19/5/2026, anh Minh được kết nạp Đảng.

Nói về niềm vui khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh Minh chia sẻ: “Được tổ chức giao việc và giúp đỡ, tôi có thêm động lực phấn đấu vào Đảng. Sau khi được kết nạp, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn với công việc của xóm”.

Năm 2026, Đảng bộ xã Tràng Xá được giao chỉ tiêu phát triển 25 đảng viên và đến nay đã kết nạp được 28 đảng viên, vượt 12% kế hoạch. Theo đồng chí Dương Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá, kết quả này có được nhờ cấp ủy và các chi bộ nắm nguồn thường xuyên, không chờ đến cuối năm mới rà soát.

“Chúng tôi chỉ đạo các chi bộ rà soát từ đoàn viên, hội viên tích cực đến những người đang tham gia công việc ở xóm, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và những quần chúng có đóng góp cho địa phương. Quan trọng là sau khi phát hiện phải tiếp tục giao việc, theo dõi, giúp đỡ để quần chúng có quá trình rèn luyện. Qua công việc thực tế, chi bộ mới đánh giá được tinh thần trách nhiệm và động cơ phấn đấu của từng người”, đồng chí Dương Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá cho biết.

Chi bộ xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá tổ chức kết nạp đảng viên Lê Đức Minh.

Điểm chung của cả 2 địa phương Thần Sa và Tràng Xá là cùng đưa việc tạo nguồn phát triển Đảng về khu dân cư. Qua các phong trào và công việc hằng ngày ở cơ sở, những quần chúng tích cực được chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu vào Đảng. Thực tế này cho thấy, khi nguồn tại chỗ không dồi dào, cấp ủy phải chủ động tìm kiếm, giao việc và theo dõi quá trình rèn luyện thay vì chờ quần chúng tự bộc lộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tính đến thời điểm này, Thái Nguyên vẫn còn 78 đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch phát triển Đảng năm 2026, một số địa phương mới đạt từ hơn 41% đến trên 45% chỉ tiêu.

Thời gian tới, cùng với rà soát những quần chúng có triển vọng, các tổ chức Đảng sẽ tích cực mở rộng nguồn từ đoàn viên, hội viên, lực lượng tham gia công tác ở cơ sở, người lao động… Quan trọng hơn là giao nhiệm vụ cụ thể để quần chúng được rèn luyện, qua đó chi bộ có cơ sở đánh giá, bồi dưỡng. Khi nguồn phát triển đảng viên được hình thành từ thực tiễn, việc kết nạp đảng viên mới có cơ sở để gắn với yêu cầu về chất lượng.