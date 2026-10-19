Tạo nguồn phát triển Đảng từ vùng cao đến đô thị

Đảng viên trẻ Nguyễn Mai Phương, Chi bộ Cam Giá 2, Đảng bộ phường Gia Sàng được kết nạp Đảng ở tuổi 18.

Năm 2026, Đảng bộ xã Thần Sa được giao kết nạp 14 đảng viên mới. Đến nay, địa phương đã đạt gần 115% chỉ tiêu. Thần Sa cũng là một trong 5 Đảng bộ dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Lê Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thần Sa: Đảng ủy chủ động phát hiện nguồn ngay từ cơ sở, sau đó bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để quần chúng có điều kiện rèn luyện. Qua thực tiễn công việc, cấp ủy mới có cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và động cơ phấn đấu của từng người.

Tại Chi bộ Kim Sơn, cách làm này được cụ thể hóa bằng nghị quyết tạo nguồn phát triển Đảng. Chị Hoàng Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Kim Sơn, cho biết: Chi bộ chú trọng lựa chọn những quần chúng thực sự tiêu biểu, giao nhiệm vụ cụ thể để họ có cơ hội thể hiện trách nhiệm. Việc theo dõi không chỉ thực hiện trong các cuộc họp mà được gắn với công việc và hoạt động hằng ngày ở khu dân cư.

Cùng với chi bộ, Ban Xây dựng Đảng của xã Thần Sa thường xuyên phối hợp trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn. Một trong những quần chúng đang được quan tâm là anh Lý Văn Hồ, sinh năm 1988, người Mông, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự xóm Kim Sơn.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Thần Sa và đại diện Chi bộ Kim Sơn trò chuyện cùng đảng viên mới kết nạp.

Gắn bó với công việc tại khu dân cư, anh Hồ có điều kiện tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và vận động người dân chấp hành các quy định của địa phương. Anh Hồ chia sẻ: Nếu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi sẽ tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công việc ở địa phương và vận động bà con giữ gìn an ninh, trật tự.

Nếu tại vùng cao, việc tạo nguồn gắn nhiều với những người trực tiếp tham gia công việc ở cộng đồng thì tại đô thị, đoàn viên, thanh niên là lực lượng được các tổ chức đảng quan tâm.

Tại phường Gia Sàng, từ đầu năm đến nay, Đoàn phường đã giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đây là nguồn quan trọng để các chi bộ lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

Ở Chi bộ Cam Giá 2, năm nay chi bộ được giao kết nạp 2 đảng viên nhưng đã kết nạp 4 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên tuổi đời còn rất trẻ.

Nguyễn Mai Phương - đảng viên trẻ vừa được kết nạp Đảng ngày 3/9/2026, khi vừa tròn 18 tuổi, chia sẻ: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời là động lực để em tiếp tục học tập, tích cực tham gia các hoạt động và rèn luyện bản thân.

Theo ông Lê Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ Cam Giá 2: Ngay từ đầu năm, chi bộ xác định việc tạo nguồn kế cận có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, lớp trẻ là lực lượng đi đầu, xung kích. Chi bộ chú trọng con em gia đình đảng viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ Đoàn ưu tú và những quần chúng có thành tích trong học tập, lao động, hoạt động tại địa phương.

Thực tế cho thấy, từ vùng cao đến đô thị, cách tạo nguồn có thể khác nhau, nhưng đều hướng đến một yêu cầu chung, phát hiện đúng người, rèn luyện trong thực tiễn và kết nạp những quần chúng thực sự tiêu biểu. Đây cũng là tiền đề để các tổ chức đảng tiếp tục xây dựng đội ngũ kế cận có chất lượng, đáp ứng yêu cầu