Tạo nguồn phát triển Đảng từ trường học đến doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự buổi toạ đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-9-2026, toàn tỉnh đã kết nạp 878 đảng viên là học sinh, sinh viên. Tỉnh kết nạp 185 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Các đại biểu trao đổi tại buổi toạ đàm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội nghị, qua hai phiên thảo luận về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và trong khu vực kinh tế tư nhân, các đại biểu đã chỉ rõ những thành tựu, hạn chế.

Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt Trần Thống chia sẻ, một trong những giải pháp đơn vị triển khai là đối với sinh viên ngay từ năm nhất, sau khi có kết quả thành tích học tập nổi bật, sẽ định hướng, phát triển nguồn kết nạp đảng.

Các đại biểu trao đổi tại buổi toạ đàm phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Hoàng cho biết, đối với doanh nghiệp có nhiều đoàn viên ưu tú nhưng chưa có tổ chức đảng, Liên đoàn cũng phối hợp với cấp ủy địa phương để theo dõi, bồi dưỡng nguồn. Ông Nguyễn Phú Hoàng cho rằng đây là một trong những giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Tại buổi tọa đàm, các cơ quan, đơn vị đề xuất nhiều mô hình và giải pháp nhằm xây dựng nguồn nhân lực ưu tú từ sớm, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành để theo dõi và bồi dưỡng quần chúng nổi bật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân đòi hỏi sự chủ động, kiên trì. Trong đó, có trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng khoán trắng cho cơ quan tham mưu, tổ chức đoàn thể.

Năm học 2026 - 2027, tổng số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 152.956, trong đó có 100 tổ chức đảng trong các loại hình trường Đại học, trường Cao đẳng và trường THPT với 5.021 đảng viên. Ngoài ra, tỉnh có hơn 35.000 doanh nghiệp, với 138 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng ủy xã, phường, đặc khu, với 1.746 đảng viên.