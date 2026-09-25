Tạo nguồn giảng viên từ sinh viên xuất sắc

Sinh viên xuất sắc được tham gia đề án đào tạo giảng viên sẽ có quá trình tích lũy kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Ảnh: NTCC

Phát hiện nguồn từ sinh viên

Với điểm tốt nghiệp đại học 8,95, Nguyễn Văn Thương, Khoa Công nghệ thông tin, là một trong 12 sinh viên được Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng lựa chọn tham gia Đề án đào tạo giảng viên năm 2026.

Đợt đầu tiên của Đề án có 12 kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc được lựa chọn từ các ngành Công nghệ thông tin, Cơ khí, Cơ khí giao thông, Năng lượng điện, Điện tử, Trí tuệ nhân tạo… Trong đó, 9 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 3 sinh viên loại Giỏi.

Các ứng viên được lựa chọn dựa trên kết quả tuyển sinh, quá trình học tập và kết quả tốt nghiệp. Theo đó, ứng viên phải có điểm xét tuyển đại học tối thiểu 24/30 điểm, không tính điểm ưu tiên hoặc thuộc diện xét tuyển thẳng; đồng thời tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Xuất sắc, thuộc top 10% cao nhất theo ngành/chuyên ngành đào tạo.

Bên cạnh kết quả học tập, nhà trường xem xét năng lực học thuật, thành tích nghiên cứu khoa học và quá trình phấn đấu của sinh viên. Việc đặt tiêu chí từ đầu vào đến đầu ra giúp nhà trường nhận diện sớm những người có nền tảng tốt và tiềm năng tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu, giảng dạy.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng khen thưởng sinh viên xuất sắc trong Lễ trao bằng tốt nghiệp tháng 8/2026.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, cho biết trước đây trường có thời gian dài thực hiện thu hút, tuyển dụng giảng viên nhưng số lượng chưa đạt như mong muốn. Từ thực tế đó, trường chuyển sang chủ động tạo nguồn tại chỗ, phát hiện những sinh viên có năng lực ngay trong quá trình đào tạo để tiếp tục bồi dưỡng.

“Nhà trường có chính sách thu hút sinh viên xuất sắc ngay tại nhà trường, trong đó chú trọng điểm đầu vào ĐH, điểm quá trình học với những tiêu chí rõ ràng cùng với phẩm chất trong suốt quá trình học”, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu thông tin.

Theo định hướng này, sinh viên được nhận diện từ sớm, có thời gian tiếp cận môi trường nghiên cứu, hoạt động học thuật và công việc trợ giảng trước khi bước vào những giai đoạn đào tạo cao hơn.

Đề án dự kiến có 15 suất học bổng cho 7 ngành đào tạo. Trong đợt đầu tiên, 12 sinh viên đáp ứng các tiêu chí đã được lựa chọn.

Đầu tư theo lộ trình, gắn với trách nhiệm trở về

Điểm đáng chú ý của Đề án là Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng không chỉ cấp học bổng thạc sĩ mà xây dựng lộ trình để người học từng bước làm quen với công việc nghiên cứu và giảng dạy.

Sinh viên tham gia được cấp học bổng tương đương 100% học phí toàn khóa đào tạo thạc sĩ, đồng thời được hỗ trợ sinh hoạt phí 5.920.200 đồng/người/tháng theo thời gian học tập thực tế, không quá 12 tháng.

Trong quá trình học, người học được ưu tiên tham gia các nhóm nghiên cứu, đề tài, dự án khoa học công nghệ; nghiên cứu tại phòng thí nghiệm; tham gia trợ giảng, seminar học thuật, chương trình trao đổi, thực tập và đào tạo ngắn hạn.

Việc được tham gia những hoạt động này giúp sinh viên không chỉ tiếp tục tích lũy kiến thức mà từng bước trải nghiệm hai nhiệm vụ gắn với nghề giáo là giảng dạy và nghiên cứu.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, sau khi hoàn thành chương trình, các ứng viên được định hướng tiếp tục học tiến sĩ ở nước ngoài, tại các cơ sở nằm trong top 500 thế giới. Thời hạn bắt đầu học tiến sĩ dự kiến trong vòng 3 năm sau khi hoàn thành thạc sĩ.

“Sau khi học xong thạc sĩ tại trường để luyện tập về tác phong giảng dạy, phương pháp nghiên cứu, trau dồi tiếng Anh, các em phải học tiến sĩ tại nước ngoài”, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu nói.

Đề án đào tạo giảng viên là một trong những giải pháp để Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học

Theo định hướng này, chương trình thạc sĩ là bước chuẩn bị để người học tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu trong môi trường quốc tế. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng kỳ vọng qua quá trình đó, các ứng viên có thể tiếp cận những hướng nghiên cứu mới, mở rộng hợp tác quốc tế trước khi trở về công tác.

Sau khi các ứng viên hoàn thành đào tạo ở nước ngoài, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng dự kiến xây dựng một đề án tiếp tục đầu tư để phát triển họ thành những nhà khoa học.

Việc đầu tư cho nguồn giảng viên trẻ đồng thời gắn với trách nhiệm của người được thụ hưởng. Người học phải hoàn thành kế hoạch học tập, nghiên cứu đúng tiến độ; tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, trợ giảng và nhiệm vụ chuyên môn phù hợp theo phân công của nhà trường, khoa chuyên môn.

Đặc biệt, người được cấp học bổng cam kết làm việc tối thiểu 1 năm tại trường sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ và thực hiện các cam kết khác theo văn bản ký kết.

Quy định này tạo sự gắn kết giữa chính sách đầu tư và trách nhiệm của người được thụ hưởng. Nhà trường hỗ trợ người học tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuẩn bị cho con đường giảng dạy; đổi lại, người học có trách nhiệm hoàn thành chương trình và trở về đóng góp cho nơi đã đào tạo mình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu cho rằng việc tạo nguồn cần được thực hiện sớm, bởi những sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp nếu bước vào môi trường doanh nghiệp sẽ khó quay trở lại con đường học thuật.

“Học bổng đào tạo thạc sĩ của nước ngoài rất ít. Trong khi đó, trên thực tế, sinh viên giỏi, xuất sắc sau tốt nghiệp nếu đã làm việc ở môi trường doanh nghiệp thì rất khó quay lại học tập, nghiên cứu chuyên sâu để làm công tác giảng dạy. Nhà trường mong muốn tạo điều kiện cho các em giỏi và có đam mê có thể tiếp tục con đường nghiên cứu và giảng dạy. Đây cũng là giải pháp bền vững để nâng cao chất lượng đào tạo”, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chia sẻ.