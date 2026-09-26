Tạo nguồn cán bộ từ chính sách 'chiêu hiền, đãi sĩ' ở xứ Huế Bài 2: Những mũi đột phá nâng cao chất lượng cán bộ

Đây được xem là những mũi đột phá chiến lược, xác lập hệ thống mục tiêu định lượng khắt khe, ban hành các gói đãi ngộ đặc thù và dựng xây “lá chắn pháp lý” bảo vệ những cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Luồng sinh khí" từ cơ chế đãi ngộ đặc thù

Nhìn lại chặng đường triển khai các chính sách về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian qua, Thành ủy Huế thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đặc biệt là chính sách thu hút vẫn chưa tạo ra động lực đủ mạnh để khuyến khích người giỏi về cống hiến.

Nghị quyết 06 định hướng ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực mũi nhọn như y tế chuyên sâu. Ảnh: Tấn Tài

Để mở đường cho chiến lược nhân tài đến năm 2030, ngày 1/4/2026, Thành ủy Huế đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phát triển toàn diện, bền vững nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học - công nghệ hàng đầu ở tầm quốc gia, hình thành cơ cấu nhân lực hợp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố.

Nghị quyết 06 đề ra hệ thống chỉ tiêu định lượng cụ thể đến năm 2030 như: phấn đấu đào tạo mới và thu hút 1.500 thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước về làm việc trong khu vực công của thành phố; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực. Định hướng ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực mũi nhọn: y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và quản lý đô thị thông minh. Đặc biệt, thành phố tập trung đào tạo và thu hút nhân lực cho các ngành công nghệ tương lai như: công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, kỹ thuật số, cũng như nghệ thuật đặc thù và bảo tồn di sản.

Đột phá lớn nhất của Nghị quyết 06 nằm ở việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc biệt thông qua việc thiết lập các gói hỗ trợ toàn diện như: hỗ trợ thu nhập, thưởng theo hiệu quả công việc và các gói hỗ trợ an sinh về nhà ở, phương tiện đi lại. Song song đó là cơ chế khuyến khích công bố khoa học quốc tế, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đầu tư kinh phí cho các dự án nghiên cứu.

"Lá chắn" bảo vệ người dám đột phá

Nếu như Nghị quyết 06 hướng tới tầng nấc nhân lực chất lượng cao và lực lượng chuyên gia, Nghị quyết số 08 của Thành ủy Huế lại tập trung giải bài toán củng cố “xương sống” của hệ thống hành chính. Đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, sau khi tiếp nhận khối lượng công việc lớn từ cấp huyện chuyển giao, bộ máy cơ sở bộc lộ tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn sâu (Công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính); kỹ năng xử lý công việc của một bộ phận công chức chưa theo kịp yêu cầu; tâm lý e ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại. Trước yêu cầu đó, Nghị quyết 08 đặt ra quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở "vừa hồng, vừa chuyên", lấy hiệu quả công việc, sản phẩm đầu ra, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ.

Thu hút nhân tài và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được thiết kế thành một chuỗi phát triển nguồn nhân lực thống nhất. Ảnh: Tấn Tài

Nghị quyết 08 xác lập nguyên tắc quản trị nhân sự nghiêm ngặt: “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng địa bàn”. Thành phố kiên quyết thay thế, điều động công tác khác đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời thực hiện cơ chế luân chuyển ngang, luân chuyển giữa cấp thành phố với cơ sở để rèn luyện cán bộ trẻ. Đặc biệt, điểm tựa quan trọng nhất để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho đội ngũ cán bộ cơ sở chính là cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết 08 yêu cầu xây dựng cơ chế xin chủ trương đối với các vấn đề mới, khó, chưa có quy định cụ thể; phân định rõ ràng giữa sai phạm do vụ lợi cá nhân với những rủi ro phát sinh trong quá trình đổi mới, sáng tạo vì lợi ích tập thể.

Sự ra đời đồng bộ của Nghị quyết 06 và Nghị quyết 08 đã tạo nên bộ đôi “quyền năng”, vừa chuẩn hóa bộ máy hành chính cơ sở, vừa trải đường cho chiến lược thu hút hiền tài của Cố đô. Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Huế Nguyễn Thị Sửu,thu hút nhân tài và xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài phải được thiết kế thành một chuỗi phát triển nguồn nhân lực thống nhất. Mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ cơ sở: không chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, mà còn phải tổ chức thực thi chính sách, quản trị địa bàn, xử lý vấn đề liên ngành, ứng dụng dữ liệu và công nghệ, làm việc với người dân, doanh nghiệp, xử lý tình huống phát sinh và chịu trách nhiệm rõ hơn về kết quả.

"Với Huế, yêu cầu này càng rõ vì thành phố có không gian phát triển rất đa dạng: đô thị trung tâm, vùng ven biển, đầm phá, khu vực miền núi và những không gian gắn với di sản" - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Huế nhấn mạnh.

Sở Nội vụ Thành phố Huế cho biết, đã ban hành Công văn đề nghị các đơn vị, địa phương đăng ký nhu cầu thu hút người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030. Tính đến ngày 25/9, có 6 sở, ngành và 5 xã, phường đã gửi báo cáo, đăng ký nhu cầu 26 vị trí trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đăng ký của các đơn vị, địa phương, nhu cầu kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách, làm cơ sở xây dựng, ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện là 13 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030.