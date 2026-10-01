Tạo nguồn cán bộ trẻ từ bộ đội xuất ngũ

Nhận rõ vấn đề này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng các đồng chí có phẩm chất, năng lực để tạo nguồn cán bộ.

Tại phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh được kết nạp Đảng ngày 19-9-2010. Tháng 8-2012, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng chí được địa phương tuyển chọn tham gia lực lượng dân quân phường. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Nguyễn Hữu Cảnh luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong quân ngũ vào thực tiễn. Sau thời gian nỗ lực, phấn đấu, đồng chí được tín nhiệm giữ chức Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội Dân quân thường trực, Ban CHQS phường An Nhơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh (bên trái) và đồng chí Đặng Hoàng Thanh Danh làm việc tại Ban CHQS phường An Nhơn.

Với đảng viên Đặng Hoàng Thanh Danh, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (tháng 2-2019) cũng được địa phương quan tâm, tạo điều kiện công tác tại Ban CHQS phường An Nhơn. Anh Danh được giao nhiệm vụ Trung đội trưởng Trung đội Dân quân thường trực, Ban CHQS phường An Nhơn. Nguyễn Hữu Cảnh và Đặng Hoàng Thanh Danh là hai trong số hàng nghìn đảng viên là bộ đội xuất ngũ được TP Hồ Chí Minh tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí công tác tại cơ sở những năm qua.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, bộ đội xuất ngũ được rèn luyện trong môi trường chính quy, có bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm. Đối với những quân nhân là đảng viên, đoàn viên ưu tú, có trình độ, năng lực, đơn vị, địa phương chủ động nắm nguồn, bồi dưỡng, bố trí công tác phù hợp. Việc tiếp nhận, tuyển chọn bộ đội xuất ngũ, nhất là đảng viên, tham gia lực lượng dân quân, công tác tại cơ sở không chỉ tạo việc làm, giúp mỗi người ổn định cuộc sống mà còn phát huy phẩm chất, năng lực được rèn luyện trong quân ngũ, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Thực hiện chủ trương trên, các đơn vị, địa phương chủ động nắm hoàn cảnh, trình độ, năng lực, nguyện vọng của quân nhân trước khi xuất ngũ; lựa chọn những đồng chí có năng lực tổ chức, chỉ huy, tinh thần trách nhiệm, nguyện vọng tiếp tục phục vụ để chủ động bố trí, sắp xếp công việc phù hợp. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ chế theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn, gắn với quy hoạch, đào tạo cán bộ cơ sở. Quy trình được thực hiện chặt chẽ từ rà soát, nắm nguồn, tuyển chọn, bố trí nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá qua thực tiễn đến quy hoạch và sử dụng. Những đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng, tạo điều kiện đào tạo, phát triển, tạo động lực phấn đấu lâu dài.

Thực hiện tốt việc tuyển chọn, sử dụng bộ đội xuất ngũ, nhất là những đồng chí là đảng viên, TP Hồ Chí Minh đã giúp họ có việc làm, ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng được rèn luyện trong Quân đội, bổ sung cán bộ trẻ cho cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.