Tạo nguồn cán bộ kế cận từ thực tiễn

Chặt chẽ khâu tạo nguồn

Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Tỉnh Sơn La triển khai quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031 theo đúng quy định của Trung ương, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Quy trình được thực hiện chặt chẽ, mỗi chức danh quy hoạch không quá 3 cán bộ, mỗi cán bộ không quá 3 chức danh ở cùng cấp phê duyệt. Đồng thời, chú trọng rà soát nguồn cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; thực hiện nghiêm việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

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Nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031, toàn tỉnh có 836 cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó, 11 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; 825 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Có 203 cán bộ nữ, chiếm 24,3%; 352 cán bộ là người dân tộc thiểu số, chiếm 42,1%; 829 cán bộ thuộc nguồn tại chỗ, chiếm 99,2%.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Điểm quan trọng trong đợt quy hoạch này là bảo đảm chặt chẽ ngay từ khâu tạo nguồn. Bên cạnh các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, tỉnh chú trọng quá trình công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ, uy tín trong tập thể và khả năng phát triển của từng cán bộ. Mục tiêu là lựa chọn những nhân tố có triển vọng, đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời tiếp tục đào tạo, rèn luyện để đảm nhận những nhiệm vụ cao hơn.

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Cùng với việc bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân sự cũng được chú trọng. Trong số cán bộ được quy hoạch, có 467 đồng chí có trình độ sau đại học, chiếm 56,6%, gồm 1 phó giáo sư, 9 tiến sĩ và 457 thạc sĩ. Các lĩnh vực đào tạo tập trung vào quản lý công, kinh tế, luật, nông - lâm nghiệp công nghệ cao và xây dựng Đảng, tạo nền tảng để cán bộ tiếp tục được bố trí, đào tạo, rèn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, công tác quy hoạch chú trọng đồng thời tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng và triển vọng phát triển của cán bộ, gắn với đào tạo, bố trí, luân chuyển và đánh giá qua kết quả thực tiễn. Trong đó, cơ sở là môi trường quan trọng để cán bộ phát huy sở trường, khắc phục hạn chế và khẳng định năng lực qua thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Thử thách cán bộ từ cơ sở

Ở cơ sở, năng lực cán bộ được thể hiện qua cách nhận diện vấn đề, tổ chức thực hiện và cùng tập thể tháo gỡ khó khăn. Với cán bộ trong quy hoạch được phân công về xã, yêu cầu đặt ra là vận dụng kinh nghiệm từ những vị trí công tác trước đây, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ tại chỗ để kế thừa kết quả đã có và giải quyết những việc còn vướng mắc.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Bám họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh PV

Tại xã vùng cao Mường Bám, bài toán đặt ra là khai thác hiệu quả đất sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng cao. Đồng chí Hà Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám, được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từng công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức Trưởng phòng Tổ chức biên chế, sau đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu. Kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và điều hành ở cấp huyện được đồng chí vận dụng vào công tác lãnh đạo tại xã, nhất là xác định trách nhiệm của từng cấp ủy viên, gắn nhiệm vụ với địa bàn phụ trách.

Trên cơ sở nắm tình hình từng bản, cấp ủy xã cùng cán bộ cơ sở rà soát điều kiện đất đai, tình hình sản xuất và những khó khăn của người dân để vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hơn 400 ha đất trồng cây lương thực ngắn ngày ở Mường Bám được chuyển sang trồng cây ăn quả, cà phê, sa nhân, mắc ca; gần 210 ha đất được sử dụng trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Những chuyển biến trong sản xuất được tạo nền tảng từ kết quả đầu tư phát triển hạ tầng của địa phương. Đến nay, khoảng 80% đường giao thông đến các bản được bê tông hóa; gần 100% hộ dân sử dụng điện lưới và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 94% trường, lớp học được xây dựng kiên cố. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Hà Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám, chia sẻ: Qua thực tiễn công tác, tôi nhận thấy năng lực của cán bộ phải được kiểm chứng bằng khả năng quy tụ tập thể, giải quyết những vấn đề phát sinh và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Người đứng đầu cần sâu sát cơ sở, lắng nghe nhiều chiều, dám chịu trách nhiệm, khơi dậy tinh thần chủ động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

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Nếu tại Mường Bám, kinh nghiệm tổ chức, điều hành được thử thách qua việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thì Mường La đặt ra yêu cầu khác: Ổn định tổ chức sau sáp nhập, duy trì chất lượng phục vụ người dân và kết nối các lợi thế trong không gian phát triển rộng hơn.

Trước khi được phân công làm Bí thư Đảng ủy xã Mường La từ tháng 2/2026, đồng chí Đàm Thanh Tùng là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, là cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát giúp đồng chí chú trọng nguyên tắc, kỷ luật, trách nhiệm và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị mới, những kinh nghiệm này được vận dụng vào việc củng cố tổ chức, phân định trách nhiệm, cùng tập thể cấp ủy phát huy những kết quả quản lý, điều hành đã đạt được. Năm 2025, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã đạt 95,88/100 điểm, xếp thứ nhất trong 75 xã, phường; chỉ số chuyển đổi số xếp thứ 9.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập 6 xã và thị trấn, xã Mường La được mở rộng không gian phát triển kinh tế toàn diện, tạo điều kiện để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch lòng hồ thủy điện. Năm 2025, diện tích gieo trồng các loại đạt hơn 6.000 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 7.200 tấn. Nhân dân còn tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đến nay, toàn xã có 2.035 ha cây ăn quả các loại, gần 200 ha cây sơn tra, sản lượng quả năm 2025 đạt hơn 16.000 tấn. Bên cạnh đó, nông dân trong xã khai thác diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, phát triển mô hình nuôi cá lồng tại khu vực Mường Trai, Ít Ong, với 659 lồng cá, sản lượng đạt 160 tấn/năm.

Đồng chí Đàm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường La, chia sẻ: Đối với cán bộ được quy hoạch, điều quan trọng là giữ tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới. Qua từng công việc cụ thể, cấp ủy có thêm cơ sở đánh giá năng lực điều hành, khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm; bản thân cán bộ cũng nhận rõ những hạn chế để tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện mình.

Giao việc, đánh giá bằng kết quả

Thực tiễn tại mỗi địa bàn với những yêu cầu khác nhau cho thấy, cán bộ được quy hoạch cần được thử thách bằng công việc cụ thể, từ tổ chức sản xuất, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở đến ổn định bộ máy, kết nối nguồn lực sau sáp nhập. Qua đó, năng lực cán bộ được kiểm chứng bằng khả năng phối hợp, giải quyết vấn đề và tạo ra kết quả cùng tập thể, thay vì chỉ dựa vào chức danh hay kinh nghiệm đã có.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ tại một số cơ quan tham mưu, giúp việc còn mỏng; cán bộ có chuyên môn sâu về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số mới có 26 đồng chí, chiếm 3,1%; nguồn nhân sự quy hoạch từ bên ngoài còn ít. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng nguồn quy hoạch, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và nhân lực có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực mới; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ trong quy hoạch được giao nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới.

Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Tại Hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, cán bộ phải chủ động kiến tạo, tạo chuyển biến và giá trị mới, thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng phát hiện, đào tạo, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ; thực hiện nghiêm quy trình, tiêu chuẩn và kiểm soát quyền lực. Cán bộ trong quy hoạch phải thường xuyên được giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá để kịp thời bồi dưỡng nhân tố nổi trội, khắc phục hạn chế, tránh lãng phí nguồn cán bộ.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy xã Gia Phù với nhân dân.

Việc giao nhiệm vụ cần thực hiện theo phương châm “7 rõ”: Rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ căn cứ kiểm chứng. Đánh giá cán bộ phải thường xuyên, đa chiều, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể và uy tín thực tế làm căn cứ; đào tạo theo hướng “thiếu gì học nấy, yếu gì rèn nấy”, tăng cường luân chuyển, điều động, giao nhiệm vụ khó để cán bộ rèn luyện, trưởng thành.

Quy hoạch cán bộ là quá trình liên tục từ phát hiện, lựa chọn, giao nhiệm vụ, rèn luyện đến đánh giá và sàng lọc. Thông qua thử thách thực tiễn và đánh giá bằng kết quả cụ thể, công tác quy hoạch góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn mới.