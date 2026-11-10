Tạo nguồn cán bộ cơ sở từ tuyển quân

Mỗi thanh niên khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là khởi đầu của quá trình học tập, rèn luyện, cống hiến để trở thành người quân nhân cách mạng, trở thành lực lượng lao động và nguồn cán bộ chất lượng cho cơ sở sau khi xuất ngũ. Đối với khu vực nông thôn, miền núi, cán bộ ở cấp thôn, bản còn gặp nhiều khó khăn về nguồn thay thế, việc chủ động phối hợp giữa địa phương và đơn vị Quân đội ngay từ khâu tuyển quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, vừa xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc.

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Để công tác tạo nguồn cán bộ cơ sở từ bộ đội xuất ngũ đạt hiệu quả thực chất, trong công tác tuyển quân không chỉ bảo đảm tốt về chỉ tiêu số lượng mà rất cần coi trọng chất lượng. Các địa phương phải chủ động rà soát, phát hiện, động viên những thanh niên có phẩm chất, năng lực, uy tín nhập ngũ, “gửi gắm” đơn vị nhận quân để có định hướng bồi dưỡng, rèn luyện cho trưởng thành.

Đồng thời, các đơn vị quản lý, huấn luyện chiến sĩ cũng cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân, tạo điều kiện thuận lợi để những thanh niên diện “nguồn” được rèn luyện, thử thách. Việc kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ và bồi dưỡng năng lực quản lý, chỉ huy chính là hành trang quý cho các thanh niên. Sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời, tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng những đồng chí là đảng viên, quân nhân ưu tú để đưa vào quy hoạch cán bộ cơ sở.