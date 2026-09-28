Tạo nền tảng từ đầu năm học

Hỗ trợ học sinh khó khăn, giữ sĩ số lớp

Sau những ngày đầu còn nhiều việc phải sắp xếp, các trường từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học. Tại Trường Tiểu học Sông Ðốc, 3.272 học sinh đang học tại điểm trường chính và 6 phân hiệu, sĩ số các lớp sau khai giảng được duy trì khá đều.

Tuy nhiên, một số học sinh còn thiếu sách giáo khoa, trong tình hình chung việc cung ứng sách chưa đảm bảo nhu cầu. Ðể việc học không bị gián đoạn, nhà trường linh hoạt bố trí học sinh chưa có sách ngồi cùng những bạn có sách; đồng thời phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương để sớm có nguồn sách bổ sung.

Ông Trần Văn Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Ðốc, cho biết: "Ðến nay, nền nếp các lớp ổn định. Nhà trường đã báo cáo tình trạng thiếu sách giáo khoa với xã, Sở Giáo dục và Ðào tạo, cũng như chủ động sắp xếp để học sinh vẫn có thể tham gia đầy đủ các tiết học trong thời gian chờ được bổ sung sách".

Sau khai giảng, học sinh Trường Tiểu học Sông Đốc duy trì khá đều sĩ số, từng bước ổn định nền nếp học tập.

Trường THCS Sông Ðốc có 57 lớp với 2.242 học sinh, học tại điểm trường chính và 2 phân hiệu. Ðội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Ðiều nhà trường đặc biệt quan tâm trong những ngày đầu năm học là những trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Qua theo dõi ghi nhận 7 trường hợp vắng học một số buổi, có nguy cơ bỏ học, nhà trường và giáo viên phối hợp với chính quyền địa phương đến từng gia đình vận động, tìm hiểu nguyên nhân và động viên các em trở lại lớp. Nhờ đó, cả 7 học sinh đã tiếp tục đến trường.

"Cùng với vận động, việc hỗ trợ điều kiện học tập cũng được quan tâm. Ðầu năm học, nhà trường tiếp nhận nguồn hỗ trợ 32 bộ sách giáo khoa, hơn 100 bộ quần áo, 1.000 quyển tập, 13 xe đạp và 35 suất học bổng, trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Những món quà không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn tiếp thêm động lực cho các em học tập", ông Trần Việt Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sông Ðốc, cho biết.

Các trường tại Sông Ðốc sắp xếp học sinh chưa có sách giáo khoa ngồi cùng bạn có sách, bảo đảm việc học của các em không bị gián đoạn.

Hoàn thiện điều kiện thiết yếu phục vụ học sinh

Nếu ở bậc tiểu học và THCS, các trường quan tâm việc hỗ trợ học sinh khó khăn và giữ sĩ số lớp, thì ở bậc mầm non, việc ổn định lớp và chăm sóc trẻ được đặt lên hàng đầu.

Trường Mầm non Sông Ðốc có 870 trẻ, với 31 lớp, tại điểm trường chính, 2 phân hiệu và 2 điểm lẻ. Trước thềm năm học 2026-2027, công tác vận động trẻ trong độ tuổi đến trường chuyển biến tích cực, tăng thêm 2 lớp so với năm học trước.

Từ ngày 7/9, nhà trường tổ chức bán trú cho trẻ. Các bếp ăn được tổ chức thống nhất, phân công người phụ trách và tăng cường giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Trường ký kết, phối hợp với trạm y tế trong công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, giúp hoạt động chăm sóc trẻ từng bước đi vào nền nếp.

Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sông Ðốc, cho biết: "Nhà trường hoàn tất việc sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ và đưa các hoạt động vào nền nếp. Việc tổ chức bán trú ổn định từ ngày 7/9 giúp phụ huynh yên tâm hơn khi đưa trẻ đến trường".

Nhóm trẻ tại Trường Mầm non Sông Ðốc trong giờ sinh hoạt vui chơi.

Ông Duy Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Ðốc, thông tin, trước đây trên địa bàn có 13 trường trực thuộc UBND xã, sau sắp xếp giảm còn 3 trường. Sau 3 tuần bước vào năm học 2026-2027, hoạt động các trường ổn định, tỷ lệ học sinh đến trường được duy trì.

"Cùng với ổn định trường lớp, địa phương tập trung hoàn thiện các điều kiện thiết yếu phục vụ học sinh, theo đó đã đầu tư hoàn thành hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh tại các trường. Ðối với việc thiếu sách giáo khoa, xã tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục để bổ sung, bảo đảm học sinh có đủ sách học tập".

Từ những cuốn sách được trao, xe đạp, suất học bổng dành tặng học sinh nghèo đến những chuyến đi vận động từng gia đình cho con em tiếp tục đến trường, sự đồng hành đang được nối dài từ nhà trường đến chính quyền và cộng đồng, tạo cơ sở vững chắc cho các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027, tiếp tục nâng chất giáo dục ở xã biển Sông Ðốc./.