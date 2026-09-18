Tạo nền tảng phát triển y tế chất lượng cao

Hướng dẫn người bệnh xem hồ sơ bệnh án điện tử của bản thân tại Bệnh viện Nam Cần Thơ.

Bổ sung các công trình y tế quy mô lớn

Hiện, hệ thống y tế tại Cần Thơ từng bước được đầu tư theo hướng mở rộng quy mô, tăng năng lực điều trị và bổ sung các cơ sở có khả năng triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng, việc hoàn thiện hạ tầng được xem là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển y tế chất lượng cao tại khu vực.

Một trong những dự án đáng chú ý là Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2 vừa được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng và trang thiết bị khoảng 1.500 tỷ đồng, gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 59.511 m². Khi hoàn thành, công trình dự kiến nâng tổng quy mô Bệnh viện từ 300 lên khoảng 1.000 giường bệnh.

Giai đoạn 2 này tiếp nối nền tảng của giai đoạn 1 - được đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, quy mô 11 tầng và 300 giường bệnh, đưa vào hoạt động từ tháng 5/2022. Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã phát triển nhiều chuyên khoa, triển khai các kỹ thuật như chụp và can thiệp tim mạch, phẫu thuật Phaco, lọc máu liên tục trong hồi sức cấp cứu, HDF-Online và phẫu thuật mạch máu.

Ở khu vực công lập, dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường cũng là một công trình quan trọng trong việc tăng cường năng lực điều trị chuyên ngành cho thành phố và khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 2.071,94 tỷ đồng và được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, mạng lưới điều trị ung bướu được mở rộng với cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu tại Phong Điền; giai đoạn đầu có quy mô 120 giường và định hướng mở rộng lên 400 giường. Việc phát triển thêm cơ sở điều trị góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên ngành đến gần hơn với người dân ở các khu vực ngoài trung tâm.

Đối với lĩnh vực đa khoa, dự án mở rộng Bệnh viện Đa khoa số 10 cũng được điều chỉnh chủ trương đầu tư với quy mô 200 giường bệnh nội trú, tổng vốn 545 tỷ đồng, nhằm bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh.

Những công trình nêu trên cho thấy, đầu tư hạ tầng y tế tại Cần Thơ đang được triển khai theo nhiều hướng, từ mở rộng quy mô giường bệnh, xây dựng cơ sở chuyên ngành đến tăng cường năng lực của các bệnh viện đa khoa. Đây là cơ sở vật chất cần thiết để thành phố vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ, vừa tăng khả năng tiếp nhận người bệnh từ các tỉnh, thành trong vùng.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cao, nâng năng lực điều trị chuyên sâu

Điểm đáng chú ý trong các dự án mới là đầu tư hạ tầng không chỉ nhằm tăng số lượng giường bệnh mà ngày càng gắn với phát triển kỹ thuật cao, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.

Tại dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2, hệ thống cơ sở vật chất được quy hoạch đồng bộ gồm khu khám bệnh, điều trị nội trú, cấp cứu - hồi sức, trung tâm kỹ thuật cao, khu đào tạo thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Dự án dự kiến đầu tư phòng mổ robot, hệ thống CT phổ thế hệ mới, hệ thống tầm soát và phát hiện sớm ung thư, xạ trị gia tốc tuyến tính, hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu, cùng bệnh án điện tử và nền tảng quản trị bệnh viện thông minh. Trên nền tảng này, các trung tâm kỹ thuật cao về ung bướu - xạ trị, tim mạch và can thiệp tim mạch, ngoại khoa, cấp cứu -hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, sản - nhi và phục hồi chức năng được định hướng phát triển. Xu hướng đầu tư này cũng được thể hiện tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, sau khi Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2026, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã bổ sung một cơ sở chuyên sâu được đầu tư hơn 57 tỷ đồng cho hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống nội soi. Trung tâm có 6 phòng nội soi, công suất dự kiến 60-90 ca/ngày, với 19 ống soi, 6 máy rửa ống soi tự động và 3 tủ bảo quản chuyên dụng, qua đó hoàn thiện quy trình từ tiếp nhận, thực hiện thủ thuật, can thiệp đến xử lý dụng cụ.

Trung tâm được trang bị hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 với hình ảnh độ phân giải cao 4K, tích hợp các công nghệ hỗ trợ quan sát như NBI, TXI và phóng đại; cùng hệ thống Pentax với công nghệ OE và i-scan. Các công nghệ này hỗ trợ bác sĩ tăng khả năng quan sát, nhận diện những bất thường trên bề mặt niêm mạc, trong đó có các tổn thương nhỏ, polyp, tổn thương tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm.

Công trình Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2 cũng được định hướng bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối với khoa Cấp cứu, khu Hồi sức tích cực và hệ thống phòng mổ. Hạng mục này nhằm tăng khả năng tiếp nhận, vận chuyển những trường hợp cấp cứu đặc biệt khẩn cấp như đa chấn thương, đột quỵ, tim mạch, sản khoa và các ca bệnh nặng cần can thiệp trong thời gian ngắn.

Từ góc độ phát triển dài hạn, các công trình y tế mới tại Cần Thơ đang được đặt trong yêu cầu hình thành một hệ sinh thái kết nối giữa điều trị, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Với Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ, mô hình Trung tâm Y học học thuật được xác định dựa trên ba trụ cột gồm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; khám, chữa bệnh chuyên sâu và chăm sóc sức khỏe toàn diện; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ y khoa. Theo định hướng của dự án, bệnh viện sẽ từng bước ứng dụng y học chính xác, y học cá thể hóa, công nghệ gen, công nghệ tế bào, phẫu thuật robot, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc sức khỏe từ xa.

Trong định hướng phát triển của thành phố, việc nâng cao năng lực y tế không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn gắn với mục tiêu phát triển Cần Thơ thành trung tâm y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc hình thành các công trình y tế quy mô lớn, cùng với phát triển các trung tâm kỹ thuật cao và cơ sở đào tạo - nghiên cứu, vì vậy cũng được đặt trong quá trình xây dựng năng lực y tế vùng trong giai đoạn mới.