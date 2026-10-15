Tạo nền tảng phát triển

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Bước vào quý IV/2026, xã Nam Ba Đồn có nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Trong bối cảnh vừa tập trung ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, vừa triển khai các nhiệm vụ, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng về sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đã hoàn thành hoặc vượt tiến độ kế hoạch năm.

Trong “bức tranh” kinh tế chung, sản xuất nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 13.900 tấn, vượt trên 8% kế hoạch năm. Chăn nuôi duy trì ổn định với tổng đàn gia súc 7.830 con, đạt 104,4% kế hoạch; sản lượng thủy sản đạt gần 362 tấn, tương đương 87,7% chỉ tiêu năm. Những kết quả này góp phần bảo đảm nguồn thu nhập cho người dân, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh tế được duy trì phát triển hiệu quả, như: Sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy, sản xuất nón lá, đan bèo lục bình, sản xuất lúa theo chuỗi liên kết…

Lãnh đạo địa phương kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè-thu 2026 - Ảnh: P.N

Đáng chú ý, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 và dự án về hỗ trợ chăn nuôi gà lai chọi thương phẩm được triển khai tại 11/12 thôn trên địa bàn xã, với sự tham gia của 82 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có người khuyết tật. Các dự án này đã hỗ trợ gà giống, thức ăn cho các hộ; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ và hướng dẫn quy trình sản xuất.

“Gia đình tôi được hỗ trợ nuôi 75 con gà lai chọi trên 28 ngày tuổi. Nhờ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi kỹ lưỡng nên hiện nay con giống phát triển tốt. Dự án đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có việc làm, phát triển sinh kế ổn định, từng bước thoát nghèo”, ông Phạm Quang Đại, thôn Quảng Trung, chia sẻ.

Một trong những "điểm sáng" khác của xã là kết quả thu ngân sách. Đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách của Nam Ba Đồn ước đạt hơn 293 tỉ đồng, bằng 142,2% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 23,6 tỉ đồng, tương đương 102% dự toán tỉnh giao. Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công được địa phương tập trung chỉ đạo.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt gần 62 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 51,5 tỉ đồng, đạt 83,17% dự toán. Riêng nguồn vốn đầu tư công, tỉ lệ giải ngân đạt 83,6%, vượt mức tiến độ 80% theo kế hoạch của tỉnh tại thời điểm báo cáo. Đây là kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án và tạo thêm động lực phát triển KT-XH trên địa bàn.

Mở hướng phát triển kinh tế nông thôn

Cùng với duy trì các lĩnh vực sản xuất truyền thống, xã Nam Ba Đồn đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển kinh tế từ thương mại, dịch vụ và du lịch nông thôn. Đây là những hướng đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc khai trương Khu du lịch sinh thái Hồ Trằm (Tratile Green) vào cuối tháng 7 vừa qua do Tập đoàn Đầu tư Đoàn Gia đầu tư là một điểm nhấn trong định hướng phát triển của địa phương. Với khoảng 45ha diện tích mặt nước có lợi thế về cảnh quan tự nhiên và không gian nông thôn, Hồ Trằm có tiềm năng phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, kết hợp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng bản địa. Sự hình thành điểm du lịch cũng mở ra cơ hội phát triển các loại hình dịch vụ, từng bước đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở khu vực nông thôn.

Ông Đoàn Xuân Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Đoàn Gia, cho biết: “Chúng tôi mong muốn phát triển Hồ Trằm thành điểm đến gần gũi với thiên nhiên, mang đặc trưng của vùng nông thôn địa phương. Trong quá trình hoạt động, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ, bảo vệ cảnh quan và tăng cường kết nối với người dân để giới thiệu sản phẩm địa phương, tạo thêm việc làm và thu nhập cho cộng đồng”.

Từ kết quả tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 7% so với cùng kỳ có thể thấy thương mại, dịch vụ đang có những chuyển biến tích cực. Việc khai thác các tiềm năng mới, trong đó có du lịch sinh thái nông thôn, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng các hoạt động kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho phát triển địa phương trong những năm tới.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã Nam Ba Đồn ước đạt gần 122 tỉ đồng, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 307 tỉ đồng, tăng 7,19%. Hoạt động SXKD trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phát triển, góp phần ổn định đời sống và tạo thêm nguồn lực cho địa phương.

Rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ

Cùng với phát triển kinh tế, xã Nam Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Đây là những nhiệm vụ được địa phương chú trọng trong quá trình vận hành bộ máy sau sắp xếp nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Ba Đồn, trong 9 tháng năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận hơn 7.300 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 99,8% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,3%; thanh toán trực tuyến đạt 99,4%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 97%. Những kết quả này cho thấy chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với những kết quả đạt được, xã Nam Ba Đồn vẫn còn một số chỉ tiêu cần tập trung thực hiện trong quý IV/2026. Đến hết tháng 9, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,46% kế hoạch, số lao động được tạo việc làm mới đạt 65%; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%, còn thấp hơn mục tiêu 96% của năm.

Công tác giảm nghèo cũng cần tiếp tục được triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu giảm 8 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo trong năm 2026. Những chỉ tiêu này đòi hỏi địa phương phải có giải pháp cụ thể, sát với từng nhóm đối tượng, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sinh kế và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn còn lại, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (SXKD), phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.

“Kết quả đạt được trong 9 tháng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026. Những tháng cuối năm, địa phương tập trung rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ phát triển SXKD và khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, dịch vụ. Xã sẽ tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn nhấn mạnh.