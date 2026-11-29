Tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho công nghiệp văn hóa từ luật bản quyền tác giả
Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, không gian số và các yêu cầu từ Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, việc nghiên cứu xây dựng một Luật Bản quyền tác giả độc lập đang trở thành bước đi chiến lược, mở đường cho công nghiệp văn hóa phát triển bứt phá và hội nhập bền vững.
Nguồn Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/tao-nen-tang-phap-ly-vung-chac-cho-cong-nghiep-van-hoa-tu-luat-ban-quyen-tac-gia-20260228171221760.htm