Trong tuần từ ngày 23-11 đến 29-11-2026, thị trường vàng miếng SJC trong nước ghi nhận nhịp phục hồi tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, chấm dứt chuỗi giảm sâu trước đó và bám sát đà hồi phục của giá vàng thế giới.