Tạo nền tảng pháp lý để phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục đích xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Đo lường nhằm thiết lập cơ chế tổ chức thi hành phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất và chính xác của phép đo, tính liên kết chuẩn, độ tin cậy của kết quả đo, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tạo nền tảng pháp lý để phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia, thúc đẩy năng lực kỹ thuật được quốc tế thừa nhận, huy động nguồn lực xã hội, phát triển Chương trình bảo đảm đo lường tự nguyện; đổi mới quản lý theo hướng công bố, tự chịu trách nhiệm và hậu kiểm đối với dịch vụ tự nguyện, duy trì chỉ định đối với hoạt động bắt buộc; phát triển nền tảng số, dữ liệu dùng chung, phân định rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo, giảm chi phí tuân thủ.

Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo gồm 7 chương, 67 điều và 8 phụ lục. Chương I (Điều 1 đến Điều 3) quy định chung; Chương II (Điều 4 đến Điều 26) về đơn vị đo, lượng của hàng đóng gói sẵn, yêu cầu đối với phương tiện đo, phát triển hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực; Chương III (Điều 27 đến Điều 32) về chuyển đổi số hoạt động đo lường; Chương IV (Điều 33 đến Điều 50) về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Chương V (Điều 51 đến Điều 58) về kiểm tra chuyên ngành về đo lường; Chương VI (Điều 59 đến Điều 64) về trách nhiệm quản lý nhà nước; Chương VII (Điều 65 đến Điều 67) về điều khoản thi hành. Phụ lục I đến Phụ lục VI quy định về đơn vị đo, cách trình bày, quy đổi; Phụ lục VII quy định biểu mẫu hồ sơ; Phụ lục VIII quy định danh mục thông tin, dữ liệu về đo lường phải cung cấp, cập nhật qua nền tảng số hoạt động đo lường.

Hoàn thiện quy định về đơn vị đo pháp định, lượng của hàng đóng gói sẵn

Về đơn vị đo (Điều 4 đến Điều 6 và Phụ lục I đến Phụ lục VI), dự thảo cơ bản kế thừa đơn vị đo pháp định, nguyên tắc sử dụng và quy đổi đơn vị đo khác theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; cập nhật ký hiệu, cách thể hiện, quy tắc quy đổi và hướng dẫn sử dụng đơn vị đo chuyên ngành theo Hệ đơn vị quốc tế (SI) và pháp luật có liên quan. Kết quả tổng kết cho thấy các nguyên tắc hiện hành ổn định, vì vậy dự thảo chỉ chỉnh lý những nội dung kỹ thuật cần thiết, không làm thay đổi nguyên tắc bắt buộc sử dụng đơn vị đo pháp định hoặc xử lý hồi tố đối với sản phẩm, phương tiện đo ghi theo đơn vị đo khác đã tồn tại hợp pháp.

Về lượng của hàng đóng gói sẵn (Điều 7 đến Điều 10), dự thảo cụ thể hóa Điều 32 của Luật: xác định lượng danh định, lượng thực, lượng ráo nước, lượng thiếu cho phép, tiêu chí đánh giá lô hàng có cùng lượng danh định; quy định trách nhiệm của tổ chức sản xuất, nhập khẩu trong kiểm soát quá trình định lượng, tự đánh giá và lưu giữ tài liệu, dữ liệu chứng minh; áp dụng phương pháp lấy mẫu thống kê và xử lý lô hàng không phù hợp.

Các quy định đặt trọng tâm vào nghĩa vụ bảo đảm sự phù hợp của lượng hàng hóa, không phục hồi cơ chế dấu định lượng và thủ tục chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu đã được Luật bãi bỏ, qua đó bảo vệ người tiêu dùng mà không tăng tiền kiểm.

Bổ sung cơ chế phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường

Tại dự thảo, các Điều 13 đến Điều 26 cụ thể hóa chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường theo Điều 5, Điều 5a của Luật Đo lường: xây dựng Bản đồ nhu cầu và năng lực đo lường quốc gia, Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn; xác định căn cứ lựa chọn nhiệm vụ, dự án ưu tiên; bảo đảm hệ thống truyền độ chính xác và tính liên kết chuẩn; phát triển khả năng đo và hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận, nhân lực, hạ tầng dùng chung, năng lực phục vụ công nghệ chiến lược. Việc lập bản đồ nhu cầu và đánh giá khoảng trống năng lực giúp lựa chọn đầu tư có trọng tâm, hạn chế phân tán nguồn lực, đồng thời phục vụ đo lường khoa học, công nghiệp và pháp định.

Điều 23 lần đầu quy định riêng về cơ quan đo lường quốc gia là tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện chức năng viện đo lường quốc gia (NMI) trong hệ thống đo lường quốc tế, làm đầu mối, nòng cốt kỹ thuật của hạ tầng đo lường quốc gia. Nội dung tập trung vào duy trì chuẩn quốc gia, hệ thống truyền độ chính xác, phát triển khả năng đo và hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận, so sánh chuẩn, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và phối hợp với tổ chức được giao duy trì chuẩn.

Điều 19 quy định việc xem xét, thừa nhận kết quả đo lường, bao gồm kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phê duyệt mẫu từ nước ngoài trên cơ sở điều ước quốc tế, thỏa thuận thừa nhận, kết quả được quốc tế công nhận hoặc bằng chứng tương đương kỹ thuật theo quy định. Việc thừa nhận được lồng ghép trong thủ tục, hoạt động quản lý tương ứng nhằm hạn chế thử nghiệm, đánh giá lặp lại; không lập thêm thủ tục hành chính độc lập. Kết quả phê duyệt mẫu của nước ngoài không mặc nhiên thay thế quyết định phê duyệt mẫu của Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế hoặc pháp luật có quy định khác...

Cụ thể hóa chuyển đổi số hoạt động đo lường theo lộ trình

Chương III (Điều 27 đến Điều 32) cụ thể hóa Điều 34b, Điều 34c của Luật về nền tảng số hoạt động đo lường, dữ liệu về đo lường hình thành trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; cơ chế tạo lập, cung cấp, cập nhật, xác thực, quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Phụ lục VIII quy định cụ thể danh mục thông tin, dữ liệu, chủ thể có trách nhiệm, thời hạn và phương thức cung cấp, cập nhật; chỉ thực hiện bắt buộc theo phạm vi, điều kiện và lộ trình tại Điều 32.

Dự thảo yêu cầu tái sử dụng dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu được kết nối, tránh việc cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp lặp lại, đồng thời bảo đảm người có liên quan được kiểm tra, giải trình và yêu cầu điều chỉnh thông tin theo pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ./.