Trong đó, tiếng Anh tiếp tục được xác định là ngoại ngữ trọng tâm, với định hướng mở rộng việc cho trẻ làm quen tiếng Anh ngay từ bậc mầm non, tạo nền tảng ngoại ngữ cho học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đề án dạy ngoại ngữ mới không chỉ dạy tiếng Anh mà học sinh Tây Ninh có thể lựa chọn thêm nhiều ngoại ngữ khác.

Theo đề án, việc nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học được xem là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tiếp cận tri thức, khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời kỳ hội nhập. Tây Ninh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy ngoại ngữ.

Điểm đáng chú ý của đề án là việc ưu tiên tăng cường dạy tiếng Anh ở lứa tuổi mầm non. Hiện toàn tỉnh có 349 cơ sở giáo dục mầm non và 534 nhóm trẻ tư thục với hơn 91.700 trẻ. Đến cuối năm 2024 mới có 212/349 trường và 47 nhóm trẻ tư thục tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh, với hơn 29.100 trẻ tham gia, đạt 31,8%. Để nâng cao tỷ lệ này, giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện, ưu tiên khu vực đô thị, địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tỉnh sẽ nghiên cứu triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với một số ngoại ngữ khác như, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc tại những nơi có nhu cầu.

Ở bậc phổ thông, Tây Ninh tiếp tục duy trì 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 475.000 học sinh phổ thông và tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 đều được học tiếng Anh theo quy định. Bên cạnh duy trì dạy học tiếng Anh đại trà, đề án cũng định hướng mở rộng dạy học tích hợp ngoại ngữ, từng bước triển khai dạy một số môn học bằng tiếng Anh và nghiên cứu thí điểm các ngoại ngữ khác phù hợp với nhu cầu người học và điều kiện thực tế của địa phương.

Đề án dạy ngoại ngữ mới tại Tây Ninh tăng cường dạy tiếng Anh từ bậc mầm non.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, phong trào học tiếng Anh ở tỉnh đã có những chuyển biến tích cực sau nhiều năm thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn không ít khó khăn, nhất là thiếu đội ngũ giáo viên, sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất giữa các địa bàn và khả năng xã hội hóa tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Đặc biệt, việc tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ còn phụ thuộc vào nhu cầu của phụ huynh và điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

Để thực hiện hiệu quả đề án, Tây Ninh tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ trong nhà trường và cộng đồng. Tỉnh huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ngoại ngữ, từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh ngay từ những năm đầu đời, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình hội nhập, phát triển của địa phương trong những năm tới.