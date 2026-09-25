Tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao

Vận động viên thể thao thành tích cao tập luyện môn Taekwondo.

Phát hiện đúng năng khiếu, đào tạo đúng hướng là khâu có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao. Xác định rõ điều đó, tỉnh đã chú trọng tìm kiếm những vận động viên có thành tích thi đấu nổi bật, cá nhân có tố chất, khả năng phát triển để đầu tư, đào tạo lâu dài. Việc tuyển chọn được thực hiện qua nhiều hình thức như các giải thể thao học đường, phong trào thể thao quần chúng, câu lạc bộ, lớp năng khiếu đến sự giới thiệu của giáo viên thể chất, huấn luyện viên.

Hàng năm, Hội đồng tuyển chọn, đánh giá trình độ vận động viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các đợt tuyển chọn nhằm bổ sung lực lượng cho các đội tuyển. Giữa tháng 9 vừa qua, Hội đồng tuyển chọn, đánh giá trình độ vận động viên đã tổ chức tuyển chọn vận động viên thể thao thành tích cao đợt 1, năm 2026. Hơn 20 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và câu lạc bộ thể thao đã tham gia tuyển chọn. Qua kiểm tra các chỉ số về chiều cao, cân nặng, kiểm tra thể lực, tố chất vận động viên, Hội đồng đã tuyển chọn được 12 vận động viên, gồm 8 vận động viên Karate và 4 vận động viên Taekwondo.

Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh cho biết: Sau tuyển chọn, vận động viên sẽ được đưa vào chương trình đào tạo theo từng tuyến, từng môn thể thao và lứa tuổi phù hợp. Trung tâm trực tiếp thực hiện đào tạo chuyên môn, huấn luyện, tổ chức tập luyện và thi đấu. Giáo án được xây dựng theo yêu cầu của từng môn, trong đó chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Trong quá trình huấn luyện, kết quả tập luyện, khả năng tiến bộ và thành tích thi đấu của từng vận động viên được theo dõi để điều chỉnh giáo án, lựa chọn lực lượng phù hợp với từng giải đấu. Nhằm giúp vận động viên yên tâm tập luyện, các điều kiện về ăn nghỉ, sinh hoạt cũng được Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh quan tâm thực hiện đảm bảo. Thời gian tập luyện được sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học văn hóa của các em.

Được tuyển chọn tham gia tuyến vận động viên năng khiếu môn cầu lông từ năm 2020, khi mới 8 tuổi, em Nguyễn Đình Tâm, phường Điện Biên Phủ đã kiên trì rèn luyện thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, từng bước trưởng thành qua các giải đấu khu vực và toàn quốc. Bản thân em đã được tham gia nhiều giải đấu và đạt những thành tích nổi bật, giành nhiều huy chương. Tại Giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 tổ chức tại Đà Nẵng, Tâm đã giành 2 huy chương Vàng ở nội dung đơn nam và đôi nam nữ lứa tuổi U15.

Theo định hướng phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2035; giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao ở 3 tuyến: Năng khiếu, trẻ và tuyến tỉnh với tổng số hơn 200 vận động viên thuộc 5 môn (Điền kinh, Cầu lông, Karate, Taekwondo và Pencak Silat). Hiện tại, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh đang đào tạo 38 vận động viên thuộc 4 môn: Điền kinh (7 người), Karate (15 người), Taekwondo (8 người) và Cầu lông (8 người). Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao theo đúng mục tiêu đề ra, khâu tuyển chọn sẽ được chú trọng, đánh giá đúng tố chất, sở trường từng vận động viên; xây dựng giáo án phù hợp và chú trọng đào tạo theo hướng kế cận. Cùng với đó là bảo đảm tốt điều kiện ăn, ở, học tập, tập luyện, thi đấu; tạo môi trường để vận động viên được cọ xát, trưởng thành qua từng giải đấu. Từ đó, tạo nền tảng để thể thao thành tích cao của tỉnh được nâng tầm, từng bước khẳng định vị thế thể thao của tỉnh nhà trên đấu trường khu vực và toàn quốc.