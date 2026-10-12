Tạo môi trường thuận lợi khơi dòng đầu tư

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Điện Biên xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện cơ chế “luồng xanh”, hướng tới cắt giảm 70 - 90% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách.

Dự án Thủy điện Na Phát động thổ xây dựng tháng 9/2026.

Cụ thể hóa nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời lựa chọn những thủ tục có nhu cầu phát sinh thực tế để đưa vào cơ chế “luồng xanh”. Đến nay, 35 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế này, gồm 31 thủ tục cấp tỉnh và 4 thủ tục cấp xã thí điểm. Trong đó, 24 thủ tục được bổ sung mới, 7 thủ tục tiếp tục duy trì; 16 thủ tục trước đây không còn được đề xuất do không phát sinh hồ sơ. Hiệu quả cải cách được đo bằng thời gian giải quyết cụ thể. Ở lĩnh vực công thương, thời gian xử lý thủ tục hành chính giảm tới 70%; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giảm 50%; lĩnh vực y tế rút ngắn tối đa 70%. Trong lĩnh vực tài chính, thời gian xử lý được cắt giảm từ 60% đến hơn 82%. Đối với nhóm nông nghiệp, môi trường và đất đai, thời gian giải quyết rút ngắn từ 43,8% đến 72,2%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Điện Biên có lợi thế phát triển vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca và một số sản phẩm nông nghiệp có giá trị. Những năm gần đây, tỉnh tập trung mở rộng diện tích cây trồng, chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, qua xúc tiến đầu tư, làm việc, khảo sát và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tỉnh đã xác định địa điểm xây dựng 10 nhà máy chế biến mắc ca, cà phê cho các nhà đầu tư chiến lực như: Tập đoàn TH, Tập đoàn Him Lam, Công ty Detech, Công ty Cát Quế. Không chỉ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi tập trung cũng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Có 7 doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án chăn nuôi tập trung với tổng diện tích trên 600ha, quy mô khoảng 1,19 triệu con lợn/năm, tương đương 3,6 lần tổng đàn lợn hiện có của tỉnh.

Đầu tháng 6, dự án trang trại chăn nuôi heo tại xã Mường Pồn do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu đầu tư đã khởi công, với tổng vốn khoảng 120 tỷ đồng, quy mô hơn 105.500m2, dự kiến cung cấp khoảng 8.000 con lợn thương phẩm mỗi năm. Theo ông Trần Mạnh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, địa phương đã đồng hành cùng nhà đầu tư hoàn tất giải phóng mặt bằng. Hiện nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công; dự kiến thả lứa lợn đầu tiên vào tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2027.

Cùng với nông nghiệp, năng lượng là lĩnh vực có dư địa lớn được tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư. Triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh đến nay, tỉnh Điện Biên đã chấp thuận nhà đầu tư cho 7 dự án điện với tổng công suất 816,8MW, tổng vốn đầu tư trên 22.790 tỷ đồng, gồm 3 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời và 1 dự án thủy điện. Tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc đối với các dự án năng lượng đã được cấp chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Thủy điện Na Phát được tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn. Dự án có công suất thiết kế 10MW, sản lượng điện trung bình khoảng 30,15 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư trên 364 tỷ đồng, sử dụng diện tích đất khoảng 38,42ha. Được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh năm 2019, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc. Từ năm 2026, tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết: Xã đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các chế độ, chính sách cũng như lợi ích của dự án đối với người dân và địa phương. Với những trường hợp còn băn khoăn về mức hỗ trợ, chính quyền phối hợp với bản trực tiếp tuyên truyền, giải thích, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền địa phương, ngày 20/9, Thủy điện Na Phát chính thức động thổ. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào phát điện trong quý IV/2028.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin đối với 16 dự án; trong đó, 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 14.005 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 225 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 92.878,32 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy dòng vốn từng bước tìm đến những lĩnh vực Điện Biên có lợi thế. Tuy nhiên, sức bật đầu tư không nằm ở số lượng dự án mà ở chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực tế.

Trong chặng đường thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Điện Biên tiếp tục hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, ổn định; lấy sự hài lòng và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành. Khi thủ tục được rút ngắn, điểm nghẽn được tháo gỡ, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, những lợi thế về nông nghiệp, năng lượng, du lịch, đô thị… sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn, tạo thêm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.