Tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát triển, cống hiến

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy Thành phố đến đại biểu nữ dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Tham dự hội nghị có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cùng hơn 300 đại biểu.

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phụ nữ chiếm hơn 50% dân số Thành phố. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND và giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Do đó, cần tạo điều kiện, cơ hội và môi trường thuận lợi để phụ nữ phát triển, cống hiến và thụ hưởng thành quả chung của thành phố.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất TPHCM có chính sách hỗ trợ phụ nữ khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế, tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; nghiên cứu xe chụp nhũ ảnh lưu động và hỗ trợ chi phí khám, điều trị hiếm muộn.

Nhiều ý kiến cũng kiến nghị rà soát mức hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tăng chỗ gửi trẻ, phát triển nhà ở xã hội, trường mầm non và thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đối với nữ dân công hỏa tuyến, cần có chính sách chăm lo người cao tuổi, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng bảo trợ xã hội; xem xét hỗ trợ nhà ở và chi phí mai táng.

Đại biểu nêu kiến nghị tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Hội, hội viên phụ nữ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với kiến nghị của các đại biểu về chăm lo nữ dân công hỏa tuyến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá đây là đề xuất xác đáng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách đối với người có công được xem là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và điều hành của chính quyền thành phố, bảo đảm chu đáo, không bỏ sót bất kỳ đối tượng thụ hưởng chính sách người có công nào.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà của Thành ủy TPHCM đến đại biểu nữ dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị liên quan bàn giải pháp chăm lo cho các trường hợp này. Đồng chí lưu ý các đoàn thể cần gắn hoạt động với việc thực hiện đồng bộ 4 nhóm chính sách về: người có công; an sinh xã hội; bảo trợ và trợ giúp xã hội; hậu phương quân đội.

Đại diện các sở, ngành trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành nhập dữ liệu người có công trước ngày 15-11. Do lực lượng dân công hỏa tuyến chưa thuộc 12 nhóm đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công, sở sẽ phối hợp kiến nghị bổ sung vào cơ sở dữ liệu, tích hợp với VNeID.

Đối với chính sách hỗ trợ hàng tháng, mai táng phí, cần tính đến khoảng 53.000 người thuộc các lực lượng tham gia chiến trường Lào, Campuchia và du kích để bảo đảm bao quát đối tượng.

Đại diện các sở, ngành trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện Sở Y tế thông tin, ngành y tế sẽ phối hợp các địa phương rà soát, tổ chức khám, tư vấn và kết nối chăm sóc tại nhà cho nữ dân công hỏa tuyến cao tuổi.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG