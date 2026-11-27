Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa cho cô giáo Trần Thị Khánh Ly - giáo viên môn Toán, Trường Tiểu học Yên Thường.

Sáng 27/11, tại Trường Tiểu học Yên Thường (xã Phù Đổng, Hà Nội) diễn ra chuyên đề mô hình điểm xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh và tổ chức các hoạt động tiếng Anh qua môn Toán. Về dự có bà Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng lãnh đạo, chuyên viên một số phòng chuyên môn.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lan - Hiệu trưởng nhà trường, đơn vị này đang triển khai lộ trình thí điểm thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 nhằm nâng cao môi trường sử dụng tiếng Anh từ mức 1 đến mức cao hơn.

Khi triển khai Đề án, nhà trường xác định đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là quan trọng trong các tiêu chí xây dựng, sau khi rà soát tình trạng hiện có Ban Giám hiệu đã triển khai tổ chức dạy các môn học tích hợp tiếng Anh gồm môn Toán, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc trong năm học 2026-2027.

Cô Trần Thị Khánh Ly sử dụng tiếng Anh để hướng dẫn học sinh làm Toán tại chuyên đề.

Đại diện Trường Tiểu học Yên Thường cho biết, qua quá trình triển khai Đề án đến thời điểm hiện nay bước đầu thấy có những kết quả khả quan và để đạt được đó là có sự đồng hành của đội ngũ giáo viên tiếng Anh trong việc xây dựng kho từ vựng, câu lệnh dùng chung, cho từng khối, từng môn học.

Khi thực hiện Đề án nhà trường có nhiều thuận lợi đó là sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phù Đổng, đội ngũ giáo viên tiếng Anh có năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, học sinh chủ yếu vùng nông thôn không được tham gia các học ở trung tâm ngoại ngữ, một số giáo viên còn chưa tự tin khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, nguồn học liệu chưa phong phú...

Các thầy cô cùng quan sát và trao đổi ý kiến tại buổi chuyên đề.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

"Mỗi sự đổi mới hôm nay chính là một hạt mầm cho tương lai. Mỗi môi trường học tập tích cực sẽ nuôi dưỡng những thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo, có năng lực hội nhập và sẵn sàng bước ra thế giới. Hôm nay, tiếng Anh được gieo bằng những trải nghiệm. Ngày mai, những chân trời mới sẽ mở ra từ chính sự tự tin của các em", bà Nguyễn Ngọc Lan bày tỏ.