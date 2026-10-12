Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luyện, phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng

Hiện nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị Đoàn trường học trực thuộc, gồm 2 trường đại học, 1 trường cao đẳng; 75 trường THPT và 18 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tổng số có 2.239 chi đoàn với khoảng 35.123 đoàn viên, thanh niên khối trường học.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm học 2025-2026, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được triển khai đồng bộ, bám sát chương trình công tác năm học, gắn với nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường và hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện. Các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa. Các cấp bộ Đoàn, Đội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động và xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin an toàn, lành mạnh trên không gian mạng.

Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội.

Năm học 2026-2027, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các nghị quyết đại hội Đảng, Đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”; thúc đẩy chuyển đổi số, củng cố tổ chức Đoàn gắn với việc sắp xếp lại các trường học. Đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, trọng tâm là triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong học tập, rèn luyện; quan tâm chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, tác động tiêu cực từ không gian mạng và môi trường thực tế.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương cho 16 tập thể, 17 cá nhân; trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho 66 tập thể, 84 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn, Đội.

Hội nghị là dịp để các cấp bộ Đoàn, Đội đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trong trường học, tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luyện, phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.