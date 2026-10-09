Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững

Các đại biểu dự chương trình kỷ niệm.

Sau một năm sáp nhập, kiện toàn tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh từng bước ổn định, duy trì hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Đến nay, Hiệp hội đã kết nạp thêm 59 hội viên, nâng tổng số lên 346 hội viên. Các doanh nghiệp hội viên hiện tạo việc làm cho trên 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng; tổng tài sản của các doanh nghiệp hội viên đạt trên 20.000 tỷ đồng. Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình chính sách và người nghèo với tổng kinh phí gần 3,9 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; chủ động nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng hoa, chúc mừng các hội viên doanh nghiệp nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tinh trao Quyết định kết nạp cho các hội viên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên chữ Tín, chữ Tâm và trách nhiệm. UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, chính quyền các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy hiệu quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng phục vụ với tinh thần “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển”.