Tạo môi trường thuận lợi cho thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Theo nghị định, thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, được xuất khẩu gạo khi có ít nhất một kho chuyên dùng chứa thóc, gạo và một cơ sở xay xát đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Kho chứa và cơ sở xay xát có thể thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê của tổ chức, cá nhân khác nhưng phải có hợp đồng bằng văn bản và bảo đảm thời hạn phù hợp với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Một điểm đáng lưu ý là kho chứa hoặc cơ sở xay xát đã được sử dụng để cấp Giấy chứng nhận cho một thương nhân sẽ không được tiếp tục cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Bộ Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp dưới hình thức bản giấy và bản điện tử; thời gian giải quyết hồ sơ tối đa 10 ngày làm việc.

Nghị định cũng quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải duy trì lượng dự trữ lưu thông tối thiểu bằng 5% sản lượng gạo đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình xuất khẩu và tồn kho. Ngoài ra, thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được miễn điều kiện về kho chứa, cơ sở xay xát cũng như nghĩa vụ dự trữ lưu thông và báo cáo định kỳ.

Theo Bộ Công Thương, quy định mới giảm số điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chất lượng, an toàn thực phẩm và ổn định thị trường lúa gạo trong nước. Nghị định cũng quy định chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo; các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định cũ tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.