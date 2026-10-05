Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh từ những điều giản dị

Mở rộng không gian sử dụng tiếng Anh

Để triển khai hiệu quả các giờ dạy bằng tiếng Anh, đội ngũ giáo viên ở các trường học đã phát huy tinh thần tự học qua nhiều hình thức. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh luôn hỗ trợ đồng nghiệp trong việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và xây dựng các hoạt động học tập phù hợp.

Giáo viên các trường học luôn tổ chức cho học sinh khởi động bằng các bài hát tiếng Anh vui nhộn - Ảnh: Nh.V

Cô giáo Mai Vũ An Bình, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Việc đồng hành cùng đồng nghiệp trong học tập, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm của giáo viên tiếng Anh. Trước hết, giáo viên các bộ môn có thể khởi đầu bài giảng bằng các câu giao tiếp đơn giản hằng ngày như chào hỏi khi vào lớp hoặc điều hành hoạt động bằng những câu lệnh quen thuộc. Việc được nghe và sử dụng ngoại ngữ thường xuyên sẽ giúp học sinh từng bước hình thành phản xạ tự nhiên, tạo tiền đề để mở rộng phạm vi sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Thị Hương cho hay: Quan điểm chỉ đạo trong việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai không có nghĩa là lập tức giảng dạy tất cả các môn bằng tiếng Anh mà là từng bước tạo dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên và thực chất thông qua giao tiếp hằng ngày, thành lập các câu lạc bộ nói tiếng Anh trong học sinh, tổ chức hoạt động trải nghiệm hoặc lồng ghép giao tiếp tiếng Anh trong các tiết học.

Qua khảo sát của ngành, toàn tỉnh có 11.628 giáo viên có nhu cầu được bồi dưỡng nhằm đảm nhận dạy học bằng tiếng Anh và 94 trường có điều kiện bước đầu để thí điểm một số môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả việc giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh, tiêu biểu như các trường: THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh, cùng các trường tiểu học như: Võ Ninh (xã Quảng Ninh), Đồng Phú, Đức Ninh, số 1 Nam Lý (Phường Đồng Hới)... Bên cạnh đó, các trường cũng chủ động đổi mới phương pháp để tạo môi trường giúp học sinh tiếp cận với tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.

Với những cách làm sáng tạo như lắp đặt biển chỉ dẫn, khẩu hiệu và thông điệp truyền thông bằng tiếng Anh tại khuôn viên cũng như trong lớp học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa sử dụng tiếng Anh như sân chơi "Rung chuông vàng", thi hùng biện hay sân khấu hóa đã góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp, ghi nhớ từ vựng tiếng Anh cho học sinh.

Linh hoạt trong triển khai dạy học

Bên cạnh thuận lợi, ngành GD-ĐT cũng đứng trước thách thức không nhỏ về đào tạo đội ngũ, xây dựng học liệu và chênh lệch điều kiện giữa các vùng miền. Vì vậy, các trường học đều chủ động chọn nội dung phù hợp để triển khai thí điểm trước khi nhân rộng nhằm đưa tiếng Anh vào lớp học một cách tự nhiên mà không tạo áp lực đối với người học.

Các trường học đều chú trọng việc tạo môi trường để học sinh tiếp cận tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: Nh.V

Cô giáo Lê Thị Trà My (Trường tiểu học Đồng Phú, phường Đồng Hới) là một trong những giáo viên tiêu biểu trong việc triển khai các giờ học tích hợp tiếng Anh theo hướng sinh động, lấy khả năng vận dụng của học sinh làm trung tâm. Trong mỗi tiết dạy, các hoạt động được cô thiết kế bài bản, xuyên suốt và cuốn hút. Ngay từ phần khởi động, học sinh được nghe những bài hát tiếng Anh vui nhộn tạo không khí hào hứng trong học tập. Tiếp đó, các em khám phá kiến thức và tiếp cận thuật ngữ chuyên ngành thông qua video mô phỏng trí tuệ nhân tạo (AI) trực quan và thực hành củng cố bài học qua các tình huống thực tế bổ ích.

Cô Bùi Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Phú cho biết: Nhà trường xác định việc giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh là một hướng đi chiến lược gắn liền với yêu cầu đổi mới giáo dục. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường luôn khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động tự học, tự rèn luyện nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm. Trường còn đẩy mạnh các hoạt động giao lưu chuyên môn nhằm hướng tới xây dựng mô hình trường học song ngữ và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Quyết định số 2371/QĐ-TTg, ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, tỉnh Quảng Trị đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Ngày 17/8/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND phê duyệt các đề án về đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và tăng cường dạy, học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, ngày 8/9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 4582/KH-SGDĐT để triển khai thực hiện.

Dự một tiết học Toán bằng tiếng Anh do cô giáo Đoàn Thị Huyền Châu (Trường tiểu học Đức Ninh, phường Đồng Hới) phụ trách, chúng tôi cảm nhận rõ không khí học tập vô cùng sôi nổi của học sinh. Để nâng cao chất lượng bài giảng, cô Huyền Châu đã ứng dụng công nghệ AI trong việc soạn giáo án và xây dựng ngữ cảnh bài học.

Nhờ những hình ảnh và video minh họa trực quan, học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời giúp giáo viên linh hoạt hơn trong khâu tổ chức các hoạt động lớp học. Qua đó, học sinh không chỉ nắm vững kiến thức môn Toán mà còn ghi nhớ từ vựng chuyên ngành và thực hành các câu giao tiếp cơ bản, giúp tiếng Anh đi vào tiết học một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

Từ thực tiễn triển khai tại các trường học cho thấy, để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, điều quan trọng không phải là triển khai ồ ạt ngay từ đầu mà cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế. Môi trường sử dụng ngoại ngữ có thể được hình thành từ những hoạt động gần gũi trong học tập và sinh hoạt hằng ngày của giáo viên, học sinh. Một lời chào, một đoạn hội thoại ngắn hay một bài hát bằng tiếng Anh đều có thể trở thành những bước khởi đầu để mở rộng không gian sử dụng ngoại ngữ.

Từ những thay đổi nhỏ nhưng thường xuyên và phù hợp, việc sử dụng tiếng Anh sẽ dần trở thành thói quen, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục sử dụng tiếng Anh tự nhiên, thực chất trong môi trường học đường.