Tạo môi trường phát triển năng khiếu nghệ thuật cho thanh thiếu niên

Các thí sinh xuất sắc giành giải Quán quân và Á quân của cuộc thi.

Ngày 15/11, Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 tổ chức vòng chung kết tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (Hà Nội), với sự tham gia của các thí sinh xuất sắc thuộc ba bảng Nhi đồng, Thiếu niên và Đoàn viên.

Sau các vòng tuyển chọn, tranh tài, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng chính cho những thí sinh có phần thể hiện nổi bật. Ở bảng Nhi đồng, Hoàng Bảo Như (Hưng Yên) giành Quán quân; bảng Thiếu niên gọi tên Thái Ngô Thế Đan (Nghệ An); còn Nguyễn Thị Hương Trà trở thành Quán quân bảng Đoàn viên.

3 Quán quân ở 3 bảng.

Việc chia thành ba bảng theo độ tuổi, từ 5 đến 30 tuổi, tạo điều kiện để thí sinh tham gia tranh tài trong nhóm phù hợp với đặc điểm phát triển và khả năng biểu diễn. Bên cạnh các giải chính, cuộc thi còn trao nhiều huy chương và giải thưởng phụ nhằm ghi nhận những cá nhân có dấu ấn riêng về giọng hát, phong cách và khả năng trình diễn.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những giọng ca đoạt giải, cuộc thi hướng tới tạo dựng môi trường để thanh thiếu niên thể hiện sở thích, năng khiếu và sự sáng tạo thông qua âm nhạc. Quá trình tham gia các vòng thi cũng là dịp để thí sinh rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, làm quen với sân khấu, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và học hỏi từ những người hoạt động chuyên môn.

Một điểm đáng chú ý là định hướng âm nhạc của chương trình kết hợp giữa các ca khúc về quê hương, đất nước, gia đình, những làn điệu dân ca và các tác phẩm trẻ trung, hiện đại. Qua đó, thí sinh có cơ hội tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc, đồng thời thể hiện cảm nhận riêng về các giá trị văn hóa truyền thống.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Media Tân Thành An phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật tổ chức sản xuất, với sự đồng hành của Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” thuộc Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Thông qua sân chơi này, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu âm nhạc, đồng thời thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thanh thiếu niên.