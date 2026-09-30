Dự thảo Luật An ninh dữ liệu thể chế hóa 6 chính sách đã được Chính phủ thông qua: Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia; bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro, xuyên suốt vòng đời dữ liệu; bảo đảm an ninh trong lưu trữ và chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới; bảo đảm an ninh dữ liệu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới; bảo đảm an ninh dữ liệu trong phát triển kinh tế dữ liệu, tự chủ công nghệ; đa dạng hóa nguồn lực, phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu tại phiên họp.

Trình bày báo cáo tóm tắt về dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng cho biết, việc ban hành luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu, đồng thời tạo môi trường pháp lý rõ ràng, ổn định cho phát triển kinh tế dữ liệu.

Sau quá trình tiếp thu, dự thảo Luật An ninh dữ liệu được chỉnh lý theo 4 định hướng: Xây dựng luật khung; luật hóa đầy đủ các biện pháp có tính chất hạn chế quyền theo khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013; giảm chi phí tuân thủ và chuẩn hóa kỹ thuật lập pháp từng điều, bảo đảm tên điều phản ánh đúng nội dung, mỗi khoản thể hiện một quy phạm; thống nhất thuật ngữ với Luật Dữ liệu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên Ủy ban QPANĐN trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật tại phiên họp.

Trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 6 (ngày 23/9/2026), Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 989/BC-UBQPANĐN16 ngày 22/9/2026 và ý kiến đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 28/9/2026, đơn vị chủ trì soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến. Dự thảo luật sau chỉnh lý gồm 6 chương, 29 điều; dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên Ủy ban QPANĐN cho biết, ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật An ninh dữ liệu nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu. Khắc phục tình trạng quy định về an ninh dữ liệu còn phân tán tại Luật Dữ liệu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; thiết lập khung pháp lý quản lý rủi ro, xác định trách nhiệm đối với bản thân dữ liệu và chủ quản dữ liệu, chủ động bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia từ sớm, từ xa trước các nguy cơ tấn công, lộ lọt dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Cơ quan chủ trì thẩm tra cho rằng, hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Quang cảnh phiên họp.

Dự thảo luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tiếp tục thể chế hóa Chỉ thị số 57-CT/TW về an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; luật hóa rõ điều kiện, phạm vi, thẩm quyền áp dụng các biện pháp có thể hạn chế quyền; quy định rõ nguyên tắc, thứ tự áp dụng đối với các nội dung giao thoa với pháp luật có liên quan.

Về một số nội dung cụ thể của dự án luật, Ủy ban QPANĐN nhất trí với tên gọi “Luật An ninh dữ liệu” và cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, áp dụng pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban QPANĐN của Quốc hội phát biểu tại phiên họp.

Về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu (Điều 8) Ủy ban QPANĐN cơ bản nhất trí với việc quản lý theo 5 cấp độ rủi ro tương ứng với 5 cấp độ hệ thống thông tin theo Luật An ninh mạng, đồng thời tích hợp kết quả phân loại dữ liệu theo Luật Dữ liệu và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với quy định phân định trách nhiệm giữa chủ quản dữ liệu, bên xử lý dữ liệu và bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ; quy định thẩm định an ninh dữ liệu thực hiện một lần, đồng thời với thẩm định an ninh mạng, không yêu cầu bàn giao mã nguồn, trọng số mô hình; quy định về hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây.

Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, các ý kiến phát biểu tại phiên họp đều nhất trí với sự cần thiết ban hành luật; cơ bản đồng tình với những nội dung cơ bản của dự thảo luật cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban QPANĐN.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức cũng cho rằng, dữ liệu hiện nay đang được số hóa thành Cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Hệ thống thông tin dữ liệu này phải được chia sẻ để thực hiện các nhiệm vụ một cách thống nhất, nhưng đồng thời phải đảm bảo an ninh, không để sơ hở, bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu là một trong những dự án luật có nội dung rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, chỉnh lý các dự thảo luật cần được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi khi triển khai trên thực tế.