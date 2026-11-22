Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, điện ảnh được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm. Cùng với đó, Luật Điện ảnh và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã mở ra những cơ chế, chính sách mới, tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong thu hút, hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Anh Vũ)

Theo ông Đào Trọng Đức, Hải Phòng xác định điện ảnh không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật mà còn là động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo. Thành phố có nhiều lợi thế về quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, thị trường khán giả rộng, quy mô kinh tế lớn và hệ thống giao thông đồng bộ với đủ 5 loại hình, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Hải Phòng sở hữu nguồn tài nguyên bối cảnh phong phú, từ hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh là vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đến những công trình kiến trúc Pháp, ga Hải Phòng, Bưu điện thành phố, các miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Những giá trị văn hóa phi vật thể như ca trù, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cũng mở ra nhiều chất liệu sáng tạo cho điện ảnh.

Ông Đào Trọng Đức khẳng định, Hải Phòng không chỉ mong muốn trở thành nơi cung cấp bối cảnh quay phim mà còn muốn bản sắc con người, nhịp sống và chiều sâu văn hóa thành phố được kể qua từng tác phẩm. Thông điệp được thành phố gửi tới các nhà làm phim là: “Một điểm đến, muôn vàn bối cảnh và hạ tầng đồng bộ cho mọi thước phim đỉnh cao”.

Thành phố mong muốn cùng với các địa phương tăng cường liên kết, hình thành những tuyến bối cảnh liên vùng, chia sẻ dữ liệu và thống nhất cơ chế hỗ trợ, góp phần nâng sức cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam TS. Ngô Phương Lan phát biểu đề dẫn Hội thảo (Ảnh: Anh Vũ)

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam TS. Ngô Phương Lan cho biết, ý tưởng tổ chức Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh xuất phát từ mong muốn đưa điện ảnh trở thành cánh cửa mở ra những cơ hội phát triển du lịch, đầu tư, các ngành kinh tế và dịch vụ. Đây cũng là định hướng mà VFDA kiên trì theo đuổi từ khi triển khai Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index) năm 2023, tạo cầu nối hợp tác giữa nhà làm phim và địa phương.

Từ thực tiễn làm việc với các đoàn phim, theo TS. Ngô Phương Lan, một nhà sản xuất tìm được bối cảnh phù hợp với kịch bản tại Hải Phòng và muốn quay phim ở khu vực cảng. Để đưa ra quyết định, họ cần biết ai quản lý địa điểm, thủ tục đưa máy quay vào ra sao, được phép quay trong khung giờ nào, thiết bị có thể vận chuyển bằng đường nào và mất bao lâu để nhận được phản hồi. Chỉ một câu hỏi không có người trả lời cũng có thể khiến đoàn phim phải thay đổi lịch quay, ngân sách, thậm chí lựa chọn một bối cảnh khác.

Qua đó, bà Ngô Phương Lan cho rằng, điều quan trọng là các địa phương phải xây dựng được quy trình hỗ trợ đoàn làm phim rõ ràng, có đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hướng dẫn hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan. Đồng thời, cần có sự trao đổi cụ thể giữa đoàn phim và đơn vị quản lý địa điểm về quy mô nhân sự, thiết bị, tác động đến giao thông, sinh hoạt của người dân cũng như yêu cầu bảo vệ di tích, cảnh quan.

Ban tổ chức giới thiệu bộ chỉ số PAI (Ảnh: Anh Vũ)

Tại Hội thảo, đại diện Ban Điều hành PAI và VFDA đã giới thiệu nền tảng số paivietnam.vn do VFDA phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng. Đến nay nền tảng đã cập nhật dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố, với hơn 1.000 bối cảnh quay phim, hỗ trợ tra cứu bằng 6 ngôn ngữ.

Hệ thống cung cấp thông tin về điều kiện đón đoàn, thủ tục cấp phép, khả năng tiếp cận phương tiện, chính sách tài chính và đầu mối liên hệ, giúp nhà sản xuất thuận lợi khảo sát, lựa chọn địa điểm và xây dựng kế hoạch.

Bên cạnh đó, các nhóm thảo luận đi sâu vào những vấn đề thiết thực như đời sống điện ảnh, bản sắc và giá trị lan tỏa; cơ chế điều phối và môi trường hỗ trợ sản xuất; nhu cầu, đề xuất của các nhà sản xuất và khả năng liên kết giữa các địa phương trên cơ sở thế mạnh bổ trợ; từ kinh nghiệm thực tiễn tại từng địa phương gợi mở định hướng và giải pháp chung cho Việt Nam.

Phiên thảo luận tại Hội thảo (Ảnh: Anh Vũ)

Cũng tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức khẳng định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng sẽ là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, phát triển điện ảnh, chủ trì cấp phép, điều phối, cung cấp thông tin và hỗ trợ các đoàn làm phim. Đặc biệt, thành phố Hải Phòng đưa ra 5 cam kết tương ứng với 5 thành tố của bộ chỉ số PAI:

Thứ nhất, hỗ trợ tài chính: nghiên cứu áp dụng miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố; giảm 20%-30% chi phí lưu trú, vận tải thông qua các hợp tác với tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ hai, hỗ trợ thông tin: xây dựng ngân hàng bối cảnh Hải Phòng trên nền tảng PAI; số hóa, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu bối cảnh quay phim vào hệ thống Hải Phòng Smart.

Thứ ba, hỗ trợ thực địa: bố trí cán bộ chuyên trách làm việc tại thực địa cùng đoàn làm phim khi có yêu cầu.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Anh Vũ)

Thứ tư, về thủ tục pháp lý: cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, ban hành văn bản phối hợp trong 3 ngày làm việc; cơ quan hải quan bố trí đầu mối rút ngắn thời gian thông quan thiết bị, nghiên cứu áp dụng sổ ATA Carnet cho các thiết bị tạm nhập tái xuất của đoàn làm phim.

Thứ năm, về hạ tầng nguồn nhân lực sản xuất: phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn đào tạo ngắn hạn nhân lực hỗ trợ hiện trường.

Qua đó, Hội thảo kỳ vọng nhận diện những điều kiện cần thiết để hình thành hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, có khả năng kết nối nguồn lực, tạo thuận lợi cho các đoàn làm phim và nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh khu vực, quốc tế.