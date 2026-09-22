Tạo môi trường học Ngữ văn và Lịch sử hứng thú cho học trò

Trường TH & THCS Lý Thường Kiệt trao giải Cuộc thi tìm hiểu Văn Miếu. Ảnh NT.

Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, TP. Hà Nội) luôn giáo dục học sinh lịch sử có thể được học từ một bài giảng nhưng cũng có thể được cảm nhận qua một cuốn sách hay, một cuộc trò chuyện với chuyên gia, một tiết học ngoại khóa hay một cuộc thi tìm hiểu di sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích, giáo dục học trò ngoài kiến thức cốt lõi ở sách giáo khoa, các em cần tự mình mình đọc, hỏi, tìm kiếm và trải nghiệm. Nhiều học trò lo lắng, học Lịch sử nặng về số liệu, mốc thời gian cần ghi nhớ, phải học thuộc. Tuy nhiên, khi các em mở rộng kiến thức thêm ở ngoài sách giáo khoa nó sẽ là câu chuyện về nguồn cội; nơi mình đang sống và về những giá trị cần được thế hệ hôm nay tiếp nối”.

Cũng chính từ thực tế đó, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khoá thiết thực như: chương trình giao lưu cùng nhà văn; Cuộc thi tìm hiểu Văn Miếu.

Rất nhiều học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu Văn Miếu. Ảnh NT.

“Từ một cuộc giao lưu, mở ra niềm vui đọc sách; những tiết học ngoại khóa, lịch sử trở nên sống động và gần gũi; cuộc thi giúp giáo dục các em truyền thống được tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối. Và từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, văn hóa đọc được vun bồi, tình yêu di sản được nuôi dưỡng, niềm tự hào về lịch sử dân tộc được gieo vào tâm hồn mỗi học sinh”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động giáo dục thường niên của nhà trường, hằng năm Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt tổ chức chương trình giao lưu cùng nhà văn để học trò cùng chia sẻ, lắng nghe cũng như truyền cảm hứng học ngữ văn.

“Năm nay, chúng tôi mời nhà văn Yên Khương và nhà văn Lục Hường", bà Thuỷ chia sẻ và cho biết thêm, đây không chỉ là buổi giao lưu thông thường mà còn là một tiết học đặc biệt ngoài khuôn khổ lớp học, nơi văn chương trở thành nhịp cầu đưa các em đến gần hơn với lịch sử, văn hóa và những giá trị của di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Học sinh Trường TH & THCS Lý Thường Kiệt đặt câu hỏi cho khách mời đến trường. Ảnh NT.

Các học giả sẽ cùng trò chuyện với học sinh về những tác phẩm của mình, về hành trình sáng tác và những câu chuyện lịch sử, văn hóa ẩn sau mỗi trang viết. Đồng thời, học trò được đặt câu hỏi, trao đổi và trực tiếp giao lưu với hai diễn giả. Những câu chuyện được mở ra từ trang sách đã khơi gợi thêm sự tò mò, niềm yêu thích đọc sách và mong muốn tự mình tìm hiểu về những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử của mảnh đất mình đang sống và học tập.

Đặc biệt, tại chương trình, hai nhà văn đã trao tặng những cuốn sách ý nghĩa cho nhà trường. Những món quà không chỉ làm phong phú thêm nguồn sách dành cho học sinh mà còn gửi gắm một lời mời thật đẹp: hãy mở sách, đọc, khám phá và để mỗi trang sách mở thêm một cánh cửa tri thức.